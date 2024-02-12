İsrail Refah'a saldırdı: 100'den fazla ölü

İsrail, Gazze'de yüz binlerce sivilin sığındığı ve tek güvenli bölge olarak bilinen Refah'a saldırdı. Yerel kaynaklar havadan, karadan ve denizden yapılan yoğun bombardımanda 100'den fazla kişinin öldüğünü bildiriyor.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da olduğu 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Özerk Yönetimi'nin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Pazartesi sabaha karşı başlayan yoğun bombardımanda, kent merkezinde Gazze'nin diğer bölgelerinden gelen sığınmacıların kaldığı binalar ve camiler de vuruldu.

Yerel kaynaklar İsrail ordusunun, savaş uçaklarının yanı sıra bölgeyi topçu ateşi ve denizden savaş gemileri ile de vurduğunu belirtiyor. Filistin Kızılayı da, bölgedeki Kızılay merkezine yakın çok sayıda sivil binanın vurulduğunu bildirdi.

Bombardımanlarda yaralananların sivil araçlarla Refah'taki Kuveyt Hastanesi'ne taşındığı ancak diğer yandan bu hastanedeki bazı hastaların da, hastanenin bombalara hedef olma riskine karşı tahliye edildikleri aktarılıyor.

Bölgedeki AFP muhabirleri de, İsrail bombardımanının, bugüne dek gerçekleşenlerden daha şiddetli olduğunu bildirdi.

İsrail'in saldırısında çok sayıda sivil yapı da kulanılamaz hale geldi Fotoğraf: MOHAMMED ABED/AFP

İsrail: Terörist hedeflere saldırdık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "Gazze'nin güneyindeki Şabura bölgesinde bir dizi terörist hedeflere saldırılarda bulunulduğu" dile getirilerek, söz konusu operasyonun tamamlandığı ifade edildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen hafta orduya, "Refah'taki Hamas taburlarını yok etme ve sivil halkı tahliye etme üzerine kurulu birleşik bir plan" hazırlama talimatı vermişti.

Mısır sınırına yakın Refah kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarından kaçan yüz binlerce Filistinlinin bölgeye gelmesiyle halihazırda yaklaşık 1,4 milyon kişi çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırması ile başlayan savaşta, 129 gündür Gazze'yi bombalayan ve bölgede geniş çaplı askeri operasyonlarını sürdüren İsrail şu ana dek, Filistinli kaynakların aktardığına göre 28 bin 176 kişiyi öldürdü. 67 bin 784 kişinin de bu süreçte yaralandığı belirtiliyor. Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın insan da evini terk ederek kaçmak zorunda kaldı. Bunların büyük bir bölümü, bugüne dek Gazze'deki tek güvenli bölge olan Refah'a sığınmış durumda.

DW,AFP / ET,BK

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