İsrail protestocularına gözaltı ve soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken İsrail ile ticareti protesto eden 9 kişinin gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum 2024 etkinliğinde konuşurken "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek İsrail ile ticareti protesto eden ve o nedenle gözaltına alınan 9 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem yapıldığı, ayrıca bu kişilerin gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığı bildirildi.

Erdoğan'ın, TRT World Forum 2024’ün dünkü açılışında yaptığı konuşma sırasında bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen Türkiye'nin bu ülke ile sürdürdüğü ticareti protesto etmiş, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek bağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise göstericilere "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma" diyerek karşılık vermişti.

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu yapan iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi de kongre merkezi önünde gözaltına alınmıştı.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı "soykırım" olarak niteleyen gruplar bu ülkeye yönelik sık sık protestolar da düzenliyor. Geçen ay İsranbul'daki israil Başkonsolosluğu önünde de bir gösteri düzenlenmişti. Fotoğraf: UMIT TURHAN COSKUN/AFP/Getty Images

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen protestocuların gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı belirtilirken, avukat Fatih Erbican, gözaltındaki isimlerle görüştüğünü belirterek, olayın basına, kamera kayıtlarına yansıyan bir protesto olduğunu belirtti ve herhangi bir kanıt olmamasına rağmen eylemciler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten işlem yapılmasının hukuk dışı olduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise 29 Kasım 2024 tarihinde Şişli ilçesi İstanbul Kongre Merkezinde yapılan program sırasında düzenlenen protestoya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla saat 14.00’da program başlamış, saat 15.30'da toplantının yapıldığı salon içerisinde döviz açarak ve bağırarak protesto eden Ş.Y. ve E.T. ile slogan atmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen G.E. ve M.Ö. isimli şahıslara müdahale edilerek şahıslar yakalanmıştır. Saat 16.00 sıralarında ise İstanbul Kongre Merkezi önü arama noktasına gelerek protesto amaçlı toplanan grubun slogan atmaya başlaması üzerine şahıslara eylemlerinin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmasına rağmen uyarıları dikkate almayarak slogan atmaya devam eden M.S.E., F.M.E., F.D.G., C.A. ve C.U. isimli şahıslar da yakalanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."



Saadet Partisi'nden göstericilere hukuki destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ettiği için gözaltına alınan kişilere hukuki destek sağlayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Arıkan, partinin avukatlarının harekete geçtiğini, bunun için gözaltına alınanların parti üyesi olmasına gerek olmadığını kaydederek, "Biz adaleti parti üyelerimiz için değil, 85 milyon vatandaşımız için savunuyoruz. Sizleri ve gözaltına alınan kardeşlerimizi genel merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın oğlunun İsrail ile bağlantısı ne? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ANKA/ETO,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişilir?