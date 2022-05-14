İsrail, Ebu Akile'nin cenazesindeki olayları soruşturacak

İsrail, Al Jazeera muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze törenineyönelik İsrail güvenlik güçlerinin sert müdahalesiye ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. İsrail polisinden yapılan açıklamada, "İsrail Emniyet Müdürlüğü, Kamu Güvenliği Bakanlığı ile koordineli olarak olayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi" denildi.

51 yaşındaki tecrübeli gazeteci,Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir operasyon sırasında başından vurularak öldürülmüştü.

Tabut omuzlardan düşüyordu

Ebu Akile'nin cenazesi hastaneden alındığı sırada İsrail polisi, orada toplanan kalabalığa ses bombalarıyla müdahale etmiş çıkan kargaşada, tabutun omuzlardan düşmesi son anda engellenmişti. Ebu Akile'nin cenazesi, Doğu Kudüs'teki Bakira Müjdesi Katedrali'nde düzenlenen dini törenin ardından protestan mezarlığında toprağa verilmişti.

Yaşanan olaylardan cenazeye katılanları sorumlu tutan İsrail polisi, "sakin ve saygın bir cenaze töreni düzenlenebilmesi için hazırlıklar yaptıklarını ve gerekli düzenlemeleri aileyle birlikte koordine ettiklerini" savunarak, "maalesef yüzlerce gösterici töreni sabote etmeye ve polise zarar vermeye çalıştı" açıklamasında bulundu.

Şirin Ebu Akile Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir operasyon sırasında başından vurularak öldürülmüştü Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

İsrail polisi: Olaydan ders çıkaracağız

Polisin açıklamasında, "Her operasyonel olayda, özellikle polis memurlarının kendilerine yönelik saldırıya güç kullanarak karşılık verdiği her olayda olduğu gibi, cenaze töreni sırasında meydana gelen olaylar araştırılacaktır" denildi. "İsrail Emniyet Müdürlüğü polis memurlarının arkasındadır" ifadesine yer verilen açıklamada,"Ancak gelişmeyi amaçlayan profesyonel bir kuruluş olarak olaydan dersler de çıkaracaktır" denildi. Soruşturma sonucunun önümüzdeki günlerde yetkililerle paylaşılacağı bildirildi.

ABD ve AB'den İsrail polisine tepki

Soruşturma kararı İsrail polisinin cenazedeki sert eylemlerine karşı verilen uluslararı tepkilerin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Filistinli Amerikalı Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine giren İsrail polisinin görüntüleri bizi derinden rahatsız etti. Her aile, sevdiklerini onurlu ve engelsiz bir şekilde gömmeyi hak eder" demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fotoğraf: Michael A. McCoy/Pool/REUTERS

Avrupa Birliği'nin İsrail Elçisi Dimiter Tzantchev de "Cenaze töreninde orantısız güç kullanımı karşısında dehşete düştüm. Kamu düzeninin korunması başka yollarla da yapılabilir" açıklamasında bulunmuştu.

AFP / GY, HT