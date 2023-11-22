İsrail Perşembe günü rehineleri karşılamayı umuyor

İsrail hükümeti ve Hamas çatışmalara dört günlüğüne ara verme ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştı. İsrail, ilk rehinelerin Perşembe günü serbest bırakılmasını umuyor.

İsrail ile Hamas arasında haftalardır beklenen ateşkes anlaşması sağlandı.

Varılan anlaşma, tarafların çatışmalara dört gün ara vermesini, Hamas'ın 50 rehineyi serbest bırakmasını, İsrail'in 150 Filistinli mahkûmu salıvermesini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını öngörüyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, dört günlük ateşkes sırasında serbest bırakılacak 50 rehinenin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri ve arkadaşları İsrail'de protesto gösterisi düzenliyor Fotoğraf: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Açıklamada, üzerinde anlaşılan sayıya eklenebilecek her 10 rehine için ateşkesin bir gün daha uzatılacağını ifade edildi. İsrail, serbest bırakılacak Filistinli mahkûm sayısı konusunda bilgi vermedi. Bu sayıya dair açıklama AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'tan geldi. Hamas, İsrail'de tutulan 150 kadın ve çocuk mahkûmun serbest bırakılacağını ve Gazze'ye yüzlerce tır insani ve tıbbi yardımın yanı sıra yakıt girişine izin verileceğini duyurdu.

İsrail'den 300 kişilik liste

İsrail Adalet Bakanlığı serbest bırakılabilecek 300 Filistinli mahkûmun isimlerinin yer aldığı bir liste yayımladı. Ancak hangilerinin serbest bırakılacak 150 Filistinli arasında bulunduğunu belirtmedi.

Listedeki 300 Filistinliden 33'ünün kadın, 144 erkeğin 18 yaşında, 123 erkeğinse 18 yaşın altında olduğu görüldü.

Listedeki en genç Filistinli geçen Mayıs ayında tutuklanan 14 yaşındaki bir Doğu Kudüslü, en yaşlı kişiyse ise Eylül'de tutuklanan 59 yaşındaki bir kadın.

İsrail Adalet Bakanlığı 300 kişiden 49'unun Hamas, 60'ının El Fetih üyesi olduğunu belirtti. Bakanlık, listedeki isimlerden 17'sinin ise Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'yle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Kabine anlaşmayı onayladı

Ateşkes açıklaması, İsrail'de kabinenin Hamas'la varılan anlaşmayı onaylamasının ardından geldi. Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, ateşkesin geçici olduğuna atıfta bulunularak tüm rehinelerin serbest kalması ve Hamas'ın yok edilmesi için savaşa devam edileceği vurgulandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da çekinceler olabileceğinin altını çizerek anlaşmaya destek verdi. Kuşkuları anlayabildiğini kaydeden Herzog, ancak "bunun tüm rehinelerin geri dönüşüne yönelik ilk adım olması umuduyla, rehinelerin özgürlüğünü güvence altına almaya yönelik Yahudi ve İsrail değerini ifade eden ahlaki ve etik bir görev" olduğunu ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Perşembe günü serbest bırakılacak ilk rehineleri karşılamayı umduklarını söyledi.

ABD: Mısır da önemli rol oynadı

Haftalardır yürütülen müzakerelere arabuluculuk eden Katar, ateşkesin ne zaman başlayacağına dair açıklamanın 24 saat içinde yapılacağını belirtti.

ABD'li yetkililer, Hamas'la yapılan görüşmelerde Mısır'ın da önemli bir rol oynadığını belirtti.

Katar, İsrail, Hamas ve ABD'den yetkililerin son günlerdeki açıklamalarında ateşkes anlaşmasında sona yaklaşıldığı belirtiliyordu.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu.

İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 14 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan çok sayıda Filistinli çatışmalar yüzünden güneye göçtü Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua News Agency/picture alliance

Altı haftadır İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan su, gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı da giderek büyüyor.

ABD ve Rusya'dan açıklama

Varılan anlaşmanın ardındanABD Başkanı Joe Biden da Katar ve Mısır liderlerine bu süreçte gösterdikleri "kritik liderlikten" dolayı teşekkür etti.

Biden, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak ABD vatandaşlarının aileleriyle yeniden buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. AFP'nin haberine göre, üst düzey bir ABD'li yetkili serbest bırakılacak 50 kişi arasında üç Amerikan vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova "Moskova, İsrail ve Hamas arasında dört günlük insani ara için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır" açıklamasında bulundu.

DW,rtr,AFP/CÖ,HS

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?