İsrail ordusundan Nablus'a operasyon: 10 ölü, 102 yaralı

İsrail ordusunun, Filistin'in Nablus kentinde düzenlediği operasyonda en az 10 kişi öldü, 102 kişi de yaralandı. Bölgede şiddet sarmalının yeniden tırmanmasından endişe ediliyor.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'da bulunan Nablus kentinde düzenlediği askeri operasyonda en az 10 kişi öldü, 102 kişi de yaralandı. Filistin yönetiminin sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu ölen kişilerin yaşlarının 23 ile 72 arasında olduğu bildirildi.

İsrail ordusu da Nablus kentinde bir operasyon düzenlendiğini doğrularken, askerlerin kente, daha önce Batı Şeria'da silahlı çatışmalara karışmakla suçlanan üç militanı tutuklamak için girdiğini ve bu üç kişinin saklandıkları yerde kuşatıldığını bildirdi. Ordu, şüphelilere yönelik teslim olmaları yönündeki çağrıya ise karşı taraftan ateşle karşılık verildiğini ve çıkan çatışmada üç militanın da öldürüldüğünü, İsrail askerleri arasında ise ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Fransız haber ajansı AFP'nin bölgedeki bir muhabiri, operasyonun üç saat sürdüğünü aktardı. Muhabir ayrıca, operasyon öncesinde İsrailli askerlerin, Nablus'un merkezinde genç Filistinlilere göz yaşartıcı bomba fırlattıklarını, Filistinlilerin de buna taş atarak yanıt verdiğini ve yollarda otomobil lastikleri yaktıklarını bildirdi.

İsrail ordusunun artan faaliyetleri

Filistin yönetimi altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde son bir yıldır operasyonlarına ağırlık veren İsrail ordusu, bu operasyonlara gerekçe olarak, "terörist faaliyetlerinden" kuşkulanılan Filistinli militanların takibini gösteriyor. Filistinli silahlı grupların kaleleri olarak görülen Nablus ve Cenin kentleri, bölgede İsrail baskınlarının en yoğun yaşandığı şehirler.

Geçen yıl Ekim ayında, yine İsrail ordusunun Nablus kentinde, "Aslanlar Yuvası" adlı bir örgüte karşı düzenlediği operasyonda beş Filistinli öldürülmüştü. Söz konusu örgüt, İsrailli siviller ile askerlere saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

AFP,AP / ET,EC