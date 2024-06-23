İsrail ordusundan Cenin'deki olaya soruşturma

İsrail ordusu, askeri aracın motor kaputuna yaralı bir Filistinliyi bağlayan asker hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, yaşanan olayın "İsrail ordusunun değerleri ile örtüşmediği" ifade edildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklama ile Batı Şeria bölgesindeki bir operasyon esnasında yaralı bir Filistinliyi, askeri aracın kaputuna bağlayan ordu mensubu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Cenin kentindeki "Anti terör operasyonunda" gözaltına alınan zanlının, "emirler ve geçerli kurallar ihlal edilerek" aracın motor kaputuna bağlandığı bildirilerek, olayın incelendiği ve "gerekli şekilde ele alındığı" aktarıldı. İsrail ordusu, söz konusu yaralı şahsın tedavi edilmek üzere Filistin Kızılayı'na teslim edildiğini de bildirdi.

Cumartesi günü internet üzerinden yayılan görüntülerde, dar sokaklarda ilerleyen İsrail ordusuna ait bir cipin motor kaputuna yatay şekilde bağlanmış bir kişi görülmüştü. İsrail ordusu, söz konusu görüntüye ilişkin "Silahlı güçlerin tutumu IDF'nin (İsrail ordusu) değerleri ile örtüşmemektedir" açıklamasını yaptı.

Batı Şeria'nın direniş merkezlerinden Cenin

Cenin kenti ve buradaki mülteci yerleşiminde aralarında Hamas ve İslami Cihad mensuplarının bulunduğu çok sayıda Filistinli militan da yaşıyor. İsrail silahlı kuvvetleri de düzenli olarak söz konusu bölgeye operasyonlar düzenliyor.

Gazze Savaşı'nın başladığı geçen yılın Ekim ayından bu yana, İsrail tarafından işgal altında tutulan Batı Şeria'da da şiddet olayları büyük oranda arttı. Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bugüne, Filistinlilerin aktardığı verilere göre Batı Şeria'da 549 Filistinli, İsrail askerleri ya da İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldü. İsrail de, aynı süre zarfında 14 İsraillinin radikal Filistinlilerce öldürüldüğünü duyurdu.

AFP / ET,JD

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