İsrail ordusundan Şifa Hastanesi'ne baskın

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa'ya operasyon düzenledi. İsrail Ordusu, Hamas'ın hastaneyi karargah olarak kullandığını savunuyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa'ya gece yarısı operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hastaneye hedef gözetilerek bir operasyon düzenlendiği belirtilerek, "İstihbarat bilgilerine dayalı olarak İsrail savunma güçleri Şifa Hastanesi'nin bir bölümüne Hamas'a karşı kesin ve hedefe yönelik bir operasyon yürütüyor" denildi. Açıklamada operasyonun Hamas'ın burada olduğu tahmin edilen karargahını hedef aldığı bildirildi. CNN televizyonuna konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner, "hastane ve hastanenin bulunduğu kompleks Hamas için operasyonların düğüm noktası ve hatta belki de atan kalbi ve kontrol merkezi" ifadesini kullandı. İsrail ordusu Hamas'a hastane operasyonu öncesinde 12 saat süre tanındığını bildirerek, bir kez daha hastanedeki "Hamas teröristlerinin teslim olması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun operasyonda önce hastane kompleksinin bodrum katına girdiği belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Eşref El Kidra, "İşgal güçleri bodrum katındalar ve arama yapıyorlar. Binanın içine patlayıcı madde fırlatıyorlar" dedi. Hastane yöneticilerinden Muhammed Zakout El Cezire'ye yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin öncelikle hastanenin acil servisine girdiğini söylerken, Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Münir El Berş ise operasyon sırasında patlamaların meydana geldiğini ifade ederek, "Hastanede de patlama olduğuna inanıyoruz" dedi. Ancak verilen bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı: Tanklar var

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, hastane kompleksi içinde tanklar, acil servis ve hastane giriş binasında ise askerler gördüğünü belirtti. Söz konusu yetkili uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) "İsrail'in baskının durdurulması için derhal ve acilen müdahale etme" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "devam eden İsrail operasyonun ayrıntıları hakkında yorum yapılmayacağı" belirtildi. Beyaz Saray'dan bir sözcü. "ABD hastaneye yönelik saldırıları desteklemiyor, hastaneler ve hastalar korunmak zorundadır" dedi. ABD Başkanı Joe Biden da Pazartesi günü yaptığı açıklamada hastanenin korunması gerektiğini söylemişti.

Hamas ABD'yi de suçladı

Hamas ise Şifa Hastanesi'ne düzenlenen operasyondan İsrail kadar ABD Başkanı Joe Biden'ın da sorumlu olduğunu savundu. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail'in Şifa Hastanesi'nde Hamas militanlarının saklandığı ve burayı komuta merkezi olarak kullandığı iddialarına verdiği desteğin operasyona yeşil ışık yaktığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Salı günü yaptığı açıklamada, "Hamas ve İslami Cihad'ın Şifa Hastanesi'ni komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığına" yönelik istihbarat sahip olduklarını" söyledi. Kirby, Hamas militanlarının Şifa Hastanesi'nin altında silahlarını depoladığını ve İsrail'e yönelik operasyonlarına hazırlandığını da iddia etti.

Gazze'de kanser hastaları kritik durumda To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hastanede siviller de var

BM'nin tahminlerine göre Şifa Hastanesi'nde halihazırda 2 bin 300 hasta, hastane çalışanı ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivil kalıyor. Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı ise hastanede aralarında yaralıların da bulunduğu 20 bin kişinin bulunduğunu savunuyor. Görgü tanıkları Gazze Şeridi'nin abluka altında olması sebebiyle hastanedeki koşulların gittikçe kötüleştiğini aktarıyor. Ameliyatların narkoz olmaksızın yapıldığını, hastanede su, gıda ve yakıt olmadığını bildiriyorlar. Hastane Diraktörü Muhammed Ebu Selmiye daha önce yaptığı açıklamada, hastane binasında her yerde cesetlerin bulunduğunu ve morgda elektrik olmadığı bilgisini vermişti. 179 cesedin toplu mezara gömüldüğü bildiriliyor.

AFP, rtr / HT,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?