İsrail ordusuna kışı Suriye'de geçirme talimatı

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından iki ülke arasındaki tampon bölgeye giren İsrail askerlerine, kışı bölgede geçirmeye hazırlanmaları talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'deki durum ışığında Hermon Dağı zirvesindeki varlığımızı sürdürmek güvenlik açıdan kritik önem taşımaktadır ve zorlu hava koşullarına rağmen askerlerin bölgede kalmasını mümkün kılmak üzere ordunun hazırlıklı olmasını sağlamak için her şey yapılmalıdır" denildi.

Başbakan Benyamin Netanyahu ile birlikte Golan Tepelerinin doğusunda, tampon bölgedeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Katz, "Başbakan Netanyahu ile birlikte Golan tepelerinde. 51 yıl sonra yeniden İsrail'in kontrolüne geçen Hermon Dağı'nın zirvesini gözlemlerken. Heyecan verici tarihî bir an" ifadelerini paylaştı.

Başbakan Benyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Suriye'de İsrail'e güvenlik garantisi verebilecek bir güç oluşana kadar bölgede kalacaklarını ifade etmişti.

Golan işgali doğuya genişledi

İsrail, 1967 savaşında Golan Tepelerini ele geçirmiş ve 1981 yılında ilhak etmişti. Ancak ABD dışında ilhakı tanımayan uluslararası toplum, Golan Tepelerini işgal altındaki Suriye toprağı olarak kabul ediyor. Tampon bölge ise işgal altındaki bölgeyle Suriye toprakları arasında BM tarafından 1974 yılında oluşturulmuş ve BM barış gücü askerlerinin gözetiminde askerden arındırılmıştı. Tampon bölgedeki Hermon Dağı, Suriye ve Lübnan'ın geniş kesimlerinin gözlemlenebildiği stratejik bir konuma sahip.

İsrail'in Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1974 anlaşmasının geçerliliğini yitirdiğini öne sürerek Pazar günü tampon bölgeye girmesi BM dahil uluslararası eleştirilere neden oldu. İsrail, tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarında stratejik öneme sahip bazı bölgelerde de kontrolü sağladı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Esad rejimine ait askerî tesis, silah depoları ve savunma sistemlerini imha için düzenlediği hava saldırıları Cuma günü de sürdü.

Guterres: Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü bir açıklama daha yaparak "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik son dönemdeki kapsamlı ihlallerden derin endişe duyduğunu" bildirdi.

Guterres'in özellikle de Suriye 'deki çeşitli noktalara İsrail'in düzenlediği yüzlerce saldırıdan endişe ettiğini kaydeden sözcü Stephane Dujarric, 1974 anlaşmasına atıfla, "Anlaşmanın taraflarını, anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı kalmaya çağırıyoruz. Tampon bölgedeki yetkisiz tüm varlığın sona erdirilmesi ile Golan'da ateşkes ve istikrarı zedeleyecek her tür eylemden kaçınılması da bu yükümlülükler dahilindedir" dedi.

AFP,dpa/BK,TY

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