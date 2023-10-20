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İsrail ordusu: Rehinelerin çoğu hayatta

20 Ekim 2023

İsrail ordusu, Hamas'ın kaçırdığı 200'den fazla İsrailli rehinenin hayatta olduğuna inanıyor.

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Rehine yakınları protesto gösterileri düzenliyor.
Rehine yakınları protesto gösterileri düzenliyor.Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas tarafından kaçırılarak, Gazze Şeridi'ne götürülen 200'den fazla rehinenin çoğunun hayatta olduğuna dair inancın korunduğu bildirildi.

Cuma günü yapılan açıklamada, rehinelerin durumları hakkında daha fazla ayrıntı verilmezken bilgi kaynakları konusunda da detaya girilmedi.

İsrailli yetkililere göre Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas 7 Ekim'de aralarında 20 kadar çocuk ve gencin de bulunduğu en az 203 kişiyi kaçırarak rehin aldı. İsrailli yetkililer rehinelerin Gazze Şeridi'nde tutulduğunu varsayıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas'ın ayrıca katlettiği bazı İsrailliler'in cesetlerini de kaçırdığı savunuldu.

Kaçırılan rehinelerin ve cesetlerin nerede tutulduklarını öğrenebilmek maksadıyla, tutuklanan Hamas militanlarının sorgulandıklarını belirten İsrail askeri sözcüsü Richard Hecht, "Bilgi topluyoruz" dedi.

Hamas'ın rehin aldığı kişiler arasında Alman vatandaşlarının da olduğu belirtiliyor.

Rehinelerden Mia Shem'in annesi.
Rehinelerden Mia Shem'in annesi.Fotoğraf: Ronen Zvulun/REUTERS

Steinmeier rehine yakınlarıyla görüştü 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bugün Berlin'de, Hamas'ın kaçırdığı Alman rehinelerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Hamas'a bir kez daha rehineleri derhal serbest bırakması çağrısında bulunan Steinmeier, "Alman hükümeti akrabalarınızın serbest bırakılması için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Steinmeier ayrıca Berlin'deki bir sinagog da dahil olmak üzere Almanya'daki Yahudi kuruluşlarına yönelik son saldırıları kınayarak, saldırıları "Almanya için bir utanç" olarak nitelendirdi.

Rehinelerin yakınları Pazar günü Berlin'de İsrail'le dayanışma ve antisemitizmle mücadele amacıyla çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenecek mitinge katılacak.

dpa,AFP/TY,HT

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