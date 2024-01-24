İsrail ordusu Han Yunus'ta BM barınağını vurdu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük yerleşim bölgesi olan Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı BM merkezinin İsrail topçu ateşinde isabet aldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Örgütü (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce Filistinlinin sığındığı barınak olarak kullanılan merkezin İsrail topçu ateşinde isabet aldığını bildirdi.

UNRWA Gazze bürosu yöneticisi Thomas White, son saldırıda 800 kişinin barındığı BM merkezinin hedef alındığını belirterek ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını bildirdi. Merkeze ulaşımın iki gündür İsrail askerlerince engellendiğini belirten White, UNRWA ve Dünya Sağlık Örgütü ekiplerinin barınağa ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

White, daha önceki açıklamasında UNRWA'ya bağlı yaklaşık on bin kişinin barındığı uygulama merkezinin isabet aldığını, binaların alevler içinde olduğunu ve ölüler bulunduğunu bildirmişti. Aynı merkez dün de İsrail ordusunun topçu ateşinde hedef alınmıştı.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük yerleşim bölgesi olan Han Yunus'u kuşattığını açıklamış, sivillere merkezdeki Nasır Hastanesi de dahil, geniş bölgeleri terk etmeleri çağrısı yapmıştı. Han Yunus'taki hastanelerin yakınında da yoğun çatışmalar yaşandığı haberleri gelirken bölgede görev yapan doktorlar sivillerin kaçacak yerinin kalmadığı uyarısı yaptı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Kaçma imkanı yok

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, pek çok kişi için kaçmanın mümkün olmadığına işaret ederek Nasır Hastanesinde kendi personelinin yaklaşık 850 hasta ve binlerce yerinden edilmiş Filistinliyle birlikte mahsur kaldığını, civardaki yolların ya kapalı ya da çok tehlikeli oldukları için kullanılamadığını belirtti. Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyinde, ağır hastaları kabul edebilen iki hastaneden biri konumunda.

BM verilerine göre Han Yunus'un 88 bin kişilik nüfusuna, Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerindeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 425 bin kişi eklenmiş durumda.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına gerçekleştirdiği saldırılarda İsrail verilerine göre çoğu sivil yaklaşık bin 140 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi ise rehin alınarak Gazze Şeridi'ne götürülmüştü. Şimdiye kadar serbest bırakılanlar ve ölenlerin ardından Hamas'ın elinde halen yaklaşık 132 kişinin bulunduğu biliniyor.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı operasyonlarda, Hamas'a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 25 bin 700 Filistinli yaşamını yitirdi, 63 bin kişi yaralandı.

DW,AFP/BK,TY

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