İsrail ordusu: Gazze limanını ele geçirdik

İsrail ordusu Gazze limanı üzerinde kontrol sağladığını duyurdu. Perşembe günü yapılan açıklamada, zırhlı kuvvetler ve donanmanın ortak operasyonuyla terör örgütü Hamas tarafından kontrol edilen Gazze limanının operasyonel kontrolünün sağlandığı belirtildi. Operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü, bazı tünel ve diğer terör altyapılarının yok edildiği ve tüm binaların boşaltıldığı kaydedildi.

İsrail ordusuna göre, Hamas sivil bir liman görünümü altındaki bu limanı bir eğitim merkezi olarak ve denizden yapılacak terör saldırılarının planlanması ve hayata geçirilmesi için kullanıyordu.

Biden: İsrail'in Gazze'yi işgali büyük bir hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze operasyonunu sürdüren İsrail’e bir kez daha "işgal" uyarısında bulundu. Hamas’ın kontrolündeki Gazze’nin savaşın sonlanmasının ardından İsrail tarafından işgal edilmesine karşı çıkan Biden, "İsraillilere, Gazze’yi işgal edip ellerinde tutacaklarını düşünmenin büyük bir hata olduğunu açıkça belirttim" diye konuştu.

Biden, İsrail’in Hamas saldırılarının ardından bölgeye başlattığı askeri operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin soruya ise, "Size (operasyonun) ne kadar süreceğini söyleyemem. Ama iki devletli bir çözüme varılana kadar tamamen bitmeyeceğini söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.

ABD ve Avrupa Birliği’nin terör listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda İsrailli yetkililere göre bin 200 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 240 kişi de rehin alınmıştı. Hamas kontrolündeki Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in bu saldırılara cevaben başlattığı yoğun bombardıman ve kara operasyonunda öldürülenlerin sayısı ise 11 bin 500’ü geçti. Bakanlığa göre öldürülenlerin yüzde 40’ını çocuklar oluşturuyor.

Dpa, AFP/SÖ,TY

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