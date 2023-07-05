İsrail ordusu: Cenin'deki operasyon sona erdi

İsrail ordusu Cenin'deki askeri operasyonun sona erdiğini ve birliklerin çekildiğini açıkladı. Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'nden roket atılmasına misilleme olarak bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği askeri operasyona son vererek, birliklerini çekti. Ordudan yapılan açıklamada, tüm birliklerin geri çekildiği ve Batı Şeria'daki operasyonun sona erdiği belirtildi.

İki gün süren operasyonda 12 Filistinli ve bir İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, operasyon sonucu 12 Filistinli'nin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 20'sinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından verilen bilgilere göre, Cenin'deki mülteci kampında "terörist altyapıyı" hedef alan operasyon sırasında İsrailli bir subay vurularak hayatını kaybetti.

İsrail televizyonu, askeri araçların İsrail topraklarına geri döndüğünü gösteren görüntüler yayınladı. Yüzlerce asker ve insansız hava aracı ile düzenlenen harekâtta kullanılan buldozerlerin cadde ve sokaklarda hasara yol açtığı görüldü.

İsrail'in Cenin'deki operasyonu iki gün sürdü Fotoğraf: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

İsrail, yıllar sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'da Pazartesi sabahı bir askeri operasyon başlatmıştı. "Cenin'in bir daha terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz" diyen Başbakan Benyamin Netanyahu, "terörizme son vermek" için operasyonun gerektiği kadar süreceğini söylemişti. İsrail ordusu tarafından verilen bilgilere göre, İsrail operasyonda patlayıcı yapımı için kullanılan altı tesisi ve üç karargahı kullanılamaz hale getirdi. Bunun yanı sıra İsrail birlikleri çok sayıda silaha el koydu.

Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail birlikleri Cenin'den çekilmeyi sürdürürken, Gazze Şeridi'nden düzenlenen roket saldırılarına İsrail'den misilleme geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına beş roketin fırlatıldığı, ancak İsrail hava savunma sisteminin roketleri etkisiz hale getirdiği belirtildi. Sderot kentinde alarmların çaldığı, bundan kısa bir süre sonra da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hedefleri havadan vurduğu kaydedildi. Açıklamada, bunun fırlatılan roketlere gösterilen tepki olduğu belirtildi.

Filistin güvenlik çevrelerinden alınan bilgilere göre, İsrail hava saldırısı sonucu radikal İslamcı Hamas'a ait askeri bir alan vuruldu. Saldırıda yaralanan olmadı.

İsrail'in Cenin'deki operasyonu sürerken Salı günü de Tel Aviv'de tansiyon yükselmişti. İsrail polisinin verdiği bilgilere göre, Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli'nin Tel Aviv'de araçla kalabalığa dalması ve araçtan inerek elindeki bıçakla yayalara saldırması sonucu en az yedi kişi yaralanmıştı. Saldırgan, yanında silahı bulunan bir yaya tarafından öldürülmüştü. Radikal İslamcı Hamas Tel Aviv'deki saldırıyı "kahramanca" olarak nitelendirerek, "Cenin'deki halkımıza yönelik suçlara verilen ilk yanıt" olarak değerlendirmişti.

AFP/JD, BÖ