İsrail ordusu: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü

Nasrallah'ın ölümünün ardından Lübnan'a saldırılarını Pazar sabahı da sürdüren İsrail ordusu Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etti. ABD'den ise İsrail'e destek açıklaması geldi.

Cuma günü Beyrut'a düzenlediği bombardımanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail, saldırılarını Pazar günü de sürdürdü.

Ordudan (IDF) yapılan açıklamada Pazar sabahı erken saatlerde onlarca Hizbullah hedefinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada bu hedeflerin "silahların depolandığı evler" olduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, dün düzenlenen bir hava saldırısında Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah'tan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Hizbullah örgütü Cumartesi yaptığı açıklamada Nasrallah'ın öldüğünü teyit etmişti. Örgütü yaklaşık 30 yıldır yöneten Nasrallah'ın ölümü Hizbullah-İsrail savaşında dönüm noktası olarak görülüyor. İran destekli Şii Hizbullah örgütü Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'den beri hemen her gün roket atışlarıyla İsrail'e tacizde bulunuyordu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Nasrallah'ın ölümünün ardından, Hizbullah saldırılarında ölen İsrailli, Amerikalı ve diğer uluslardan kişileri hatırlatarak "skor eşitlendi" dedi. Lübnan sınırı güvenli hale gelene kadar savaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

IDF sözcüsü Daniel Hagari de "Onun ölümü dünyayı daha güvenli bir yer haline getirdi" diye konuştu.

Lübnan'da destekçileri Nasrallah posterleriyle yürüdü Fotoğraf: Mohammed Zaatari/AP/picture alliance

Ancak İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Nasrallah'ın ölümünün "İsrail'e yıkım getireceğini" söyledi. Tahran yönetimi "İsrail'in saldırganlığının durdurulması" talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Lübnan, Irak, İran ve Suriye'de yas ilan edilirken; Yemenli Husiler Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına füze fırlattı.

Analistler Nasrallah'ın ölümünün Hizbullah'ı yanıt verme baskısı altında bıraktığı görüşünde. Uluslararası Kriz Grubu uzmanlarından Heiko Wimmen Hizbullah'ın geleceği için "Ya eşi görülmemiş bir yanıt verecekler ya da tamamen yenildiklerini göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Biden'dan açık destek

İsrail ordusunun en büyük bağışçısı ABD'nin Başkanı Joe Biden Hizbullah'a yönelik saldırılara açık destek verdi; Nasrallah'ın ölümü için "Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil kurbana karşılık adaletin ölçüsü" dedi. Biden, Gazze ve Lübnan'da şiddetin durması ve diplomatik çözüm çağrısı da yaptı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de "Elinde Amerikalıların kanı vardı" diyerek Hizbullah liderinin ölümünden memnun olduğunu ifade etti.

İsrail Cumartesi gecesi de Beyrut'u bombaladı Fotoğraf: Hassan Ammar/AP/picture alliance

Cuma günü İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile iki kez telefonda görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran'ın olası saldırılarına karşı İsrail'e destek sözü verdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Austin, İsrail'in savunmasına olan bağlılığımızı teyit etti" denildi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki diplomatların ailelerine ülkeyi terk etmeleri talimatını verdi.

Çin'den kınama

Çin gelişmeleri kınayan bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Çin tüm tarafları ve özellikle İsrail'i derhal tansiyonu düşürmesi, çatışmanın kontrolden çıkmasından kaçınması yönünde uyarıyor" ifadeleri yer aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı bu ayın başından beri İsrail saldırılarında 700'den fazla kişinin öldüğünü açıklarken, Birleşmiş Milletler 200 bin kişinin evlerini terk ederek ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığını, 50 bin kişinin de komşu Suriye'ye kaçtığını bildirdi.

AFP,Reuters / MUK,JD

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