İsrail ordusu Batı Şeria'ya operasyon düzenledi: 10 ölü

İsrail ordusu iki gün önceki İHA saldırılarından sonra Batı Şeria'ya zırhlı birliklerle girdi. Çıkan çatışmada en az 9 Filistinli öldü. Asker bölgedeki hastaneleri kuşattı.

İsrail ordusu Batı Şeria'ya helikopter ve insansız hava araçları (İHA) destekli operasyon düzenledi. Filistin Kızılayı bölgede çıkan çatışmalar ve İHA saldırıları sonucu en az 9 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinlilerin de yaşadıkları bölgelerden çıkarılmalarını önerdi. Katz, "(Batı Şeria'daki) Terör tehdidini tıpkı Gazze'deki gibi ele almalıyız, buna Filistinli sivillerin geçici tahliyesi ve diğer gerekli adımlar dahil" dedi.

Bakanın açıklaması İsrail ordusunun Batı Şeria'ya helikopter ve insansız hava araçları (İHA) destekli operasyonu sırasında geldi.

Ordunun "geniş çaplı terör operasyonu" olarak adlandırdığı saldırıda zırhlı birlikler Cenin ve Tulkerim kentlerine eş zamanlı girdi. Hem Filistin hem İsrail basını bölgedeki hastanelerin kuşatıldığını aktardı, askerin Cenin'deki İbni Sina Hastanesine girdiği belirtildi.

Operasyon kapsamında İsrail'e ait iş makineleriyle bazı binaların yıkıldığı görüldü. Dışişleri Bakanı Katz, İsrail güçlerinin bölgede İran destekli terör gruplarını hedef aldığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırı İsrail ordusunun iki gün önce bölgeye gerçekleştirdiği hava harekâtını izliyor. O saldırıda beş kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Hamas'ın baskınıyla başlayan savaşta Gazze dışında Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri yaşanan çatışmalarda 640'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerinin yanı sıra silahlı yerleşimciler çok sayıda cinayete karıştı. Aynı dönemde Batı Şeria'dan gelen saldırılarda ise 19 İsrailli öldü.

USAID'den Biden'ın köprü projesine itiraz

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Gazze'ye geçici liman kurulmasına itiraz ettiği ortaya çıktı.

ABD ordusunun inşa ettiği geçici liman hava koşullarına sadece 20 gün dayanabildi Fotoğraf: U.S. Army Central/REUTERS

Kurum müfettişinin raporuna göre USAID, liman konusunda ısrar eden Biden'a bunun daha yararlı bir çözüm olan kara sınırının açılmasını geri plana atacağı ve bu konuda İsrail'i ikna çabalarını zayıflatacağı endişesiyle karşı çıktı. Endişelerini dile getiren kurum personeli limanın karadan yardım ulaştırmak kadar etkili olmayacağını da belirtti.

Nitekim Biden'ın 90 günde 1,5 milyon kişiye gıda ulaştırma hedefiyle duyurduğu 230 milyon dolarlık liman sadece 20 gün faaliyet gösterebildi, bu sürede 450 bin kişiye yetecek gıda taşındı.

Liman operasyonları sık sık kötü hava koşulları yüzünden aksarken, İsrail saldırıları yüzünden Birleşmiş Milletler de personelin güvenliği endişesiyle projeye katılımını durdurmuştu.

AFP,AP,dpa / MUK,TY

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