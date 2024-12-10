İsrail ordusu Şam'a mı yaklaşıyor?

İsrail'in, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhaliflerin Şam'da yönetimi ele geçirmesinden itibaren Suriye'ye 300'den fazla hava saldırısı düzenlediği, ülkenin askeri kapasitesini imha ettiği bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Esad rejiminin devrildiğinin duyurulduğu Pazar sabahından bu yana İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 310 hava saldırısının tespit edildiğini açıkladı.

SOHR tarafından bugün yapılan açıklamada İsrail'in hava saldırılarında Suriye'nin "en önemli askeri tesislerinin hedef alındığına", eski rejimin askeri kapasitesinin "yok edildiğine" dikkat çekildi.

İngiltere merkezli gözlemevinin açıklamasında, İsrail'in Suriye havaalanları, uçak filolarını, radarlarını, silah ve mühimmat depolarını, araştırma merkezlerini imha ettiği, liman kenti Lazkiye yakınlarındaki hava savunma tesisi ve Suriye donanma gemilerini de hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Suriye hamleleri

Silahlı muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçması sonrasında Suriye'nin sınır komşusu İsrail harekete geçmiş, işgali altındaki Golan Tepeleri'nin doğusundaki tampon bölgeye asker gönderme kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail askerlerine bu tampon bölgeyi kontrol etme talimatı verdiğini, ülke sınırlarına "düşman güçlerin" yerleşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "geçici ve sınırlı" olacağını duyurduğu bu adımların "güvenlik endişesi nedeniyle" atıldığını savundu.

Silahtan arındırılmış tampon bölgenin sınırları, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenmişti.

"İsrail askerleri Şam'a yaklaştı" iddiası

İsrailli askerlerin Suriye'nin başkenti Şam'a yaklaştıkları iddiası da geniş yankı buluyor.

Suriyeli güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgenin kontrolünü ele geçiren, gece boyunca da Suriye ordusu ve hava üslerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, Şam'ın yaklaşık 25 km güneybatısına ulaştı.

İsrail ordu sözcüsü ise İsrail askerlerinin Suriye topraklarına girdikleri iddiasını yalanladı. Sözcü yaptığı açıklamada "Bu doğru değil, askerler tampon bölgeden ayrılmadı" dedi.

Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'dan tepki

İsrail'in Suriye ile sınırındaki tampon bölgeye asker gönderme kararını Mısır, Katar ve Suudi Arabistan kınadı, İsrail'in hamlelerinin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme fırsatını yok ettiğine dikkat çektiler.

İsrail hükümeti, "Suriye'deki kargaşadan faydalanmak" ve "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlanıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçiren ve Suriye topraklarına saldıran İsrail hükümetinin uluslararası hukuk ilkelerini ihlal etmekle suçladı.

Açıklamada, "Bu İsrail’in Suriye'nin güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme şansını sabote etme konusundaki kararlılığını teyit etmektedir" denildi.

Ankara: Şiddetle kınıyoruz

İsrail'e yönelik bir açıklama da Ankara'dan geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" görüşü kaydedildi.

DW, Reuters, AFP/ DA, CÖ

DW Türkçe’ye sansürsüz nasıl erişebilirim?