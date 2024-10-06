İsrail Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırıyor

İsrail, operasyonlarının odağını Gazze'den Lübnan'a çevirirken, ülkenin başkenti Beyrut Pazar günü gece yoğun bir bombardımanın hedefi oldu. Yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılara ilişkin İsrail'den yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin "Beyrut bölgesinde Hizbullah terör örgütüne ait bir dizi silah depolama tesisi ve terörist altyapısına yönelik hedefli saldırılar gerçekleştirdiği" belirtildi. Ordu, saldırılardan önce sivillerin zarar görmesinin önüne geçmek için, "bölgedeki sivil nüfusun uyarılması da dahil olmak üzere bazı adımlar atıldığını" duyurdu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkentin güney banliyölerini hedef alan saldırılar sonrasında uluslararası topluma İsrail'e ateşkes için baskı yapma çağrısında bulundu.

Nasrallah'ın halefi öldürüldü mü?

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki kalesinin kent genelinde duyulan 30'dan fazla hava saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Bir benzin istasyonu ve tıbbi malzeme deposunun da saldırılarda hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği yoğun hava saldırıları çok sayıda yerleşim yerinin yerle bir olmasına neden oldu. Fotoğraf: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın potansiyel halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'le Cuma gününden beri irtibat kurulamadığını kaydetti. İsrail'in Cuma günü Beyrut'un uluslararası havalimanı yakınlarına gerçekleştirdiği bir saldırıda Safiyuddin'i hedef aldığı belirtilmişti.

Gazze'de sığınak olarak kullanılan cami vuruldu

Diğer yandan Gazze'deki saldırılarına da devam eden İsrail bölgenin kuzeyine yeni bir kara harekatı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, birliklerin Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesini "başarıyla kuşattığı ve operasyonlarına devam ettiği" belirtildi.

İsrail'in düzenlediği Deyr el Balah bölgesinde bir camiyi hedef alan hava saldırısında ise Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı, Pazar sabahı bölgedeki bir camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı. Gazze sivil savunma teşkilatı daha önce yaptığı açıklamada, 21 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İsrail, söz konusu hava saldırısında Hamas militanlarının hedef alındığını öne sürerken, teşkilatın sözcüsü Mahmud Bassal, savaş nedeniyle yerinden edilenlerin bu camiye sığındığını ve saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Macron'dan "İsrail'e silah göndermeyi durdurun" çağrısı

Gazze'deki savaşın birinci yılına girilirken, Hamas kontrolündeki Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığının Birleşmiş Milletler tarafından teyit edilen verilerine göre; İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 42 bine yaklaştı.

Bölgede sivil kayıplar artarken uluslararası kamuoyunun operasyonlara tepkisi de büyüyor. Operasyona karşı giderek daha eleştirel bir yaklaşım benimseyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e Gazze'de kulllanılmak üzere yapılan silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'e yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Macron bölgeye silah sevkıyatının durdurulması çağrısında bulundu. Fotoğraf: Julien De Rosa/AFP/Getty Images

Macron'un ifadelerine İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail lideri Netanyahu, "İran tarafından başı çekilen barbarlıkla mücadele ettiklerini" savunarak, "tüm medeni ülkelerin İsrail'in yanından durması gerektiğini" kaydetti. Netanyahu, "Ne var ki, Cumhurbaşkanı Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun" diye konuştu.

AFP,Reuters/SÖ,JD

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