İsrail askeri Lübnan'a girdi

İsrail ordusu (IDF) yaklaşık iki hafta süren yoğun hava bombardımanının ardından gece saatlerinde kara birlikleriyle Lübnan'a girdi.

IDF'den yapılan açıklamada, Hizbullah'ın roket saldırıları için kullandığı sınıra yakın köylere operasyon düzenlendiği, harekâtın "hedefli ve sınırlı" olacağı kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de "sınır bölgesindeki saldırı altyapısının" yok edilmesini desteklediklerini söyledi.

IDF Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı için de "sınırlı operasyon" açıklaması yapmıştı ancak gelinen noktada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Mısır sınırında kalıcı olmaları gerektiğini savunuyor.

Lübnan ordusu çekildi

Hizbullah'ın yanında güçsüz bir yapı olan Lübnan ordusu İsrail askerinin sınırı geçmesinden önce "pozisyon değiştirdi" ve bölgeden uzaklaştı.

Bölge sakinleri yoğun topçu atışları ve helikopter sesleri duyduklarını aktarırken Hizbullah'tan İsrail'in kara saldırısına "hazır oldukları" açıklaması geldi. Geçen Cuma günü Beyrut'ta öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah halka hitaben yaptığı son televizyon konuşmasında İsrail'in kara operasyonu hazırlıklarına ilişkin, "Keşke bunu yapsalar. Onların tehdit olarak gördüğü şeyi biz fırsat sayıyoruz. Geçen 11 ayda buna hazırlandık" demişti.

İsrail jetleri Beyrut'ta çok sayıda noktayı hedef aldı Fotoğraf: Fadel Itani/AFP/Getty Images

Kara birliklerinin sınırı geçtiği sırada İsrail jetleri Beyrut'un güneyini bombaladı. Öncesinde IDF bölgedeki üç mahallenin boşaltılmasını istedi. Açıklamada Lübnanlılara hitaben, "Terörist Hizbullah grubuna yakın yerlerdesiniz. Binaları derhal terketmelisiniz" uyarısı yapıldı.

İsrail jetleri Lübnan'ın güneyindeki Sidon kentinde Filistinli mültecilerin barındığı Ayn el Helva Kampını bombaladı. Birleşmiş Milletlerin (BM) çatışmalar öncesine dayanan verisine göre kampta 55 bin kişi kalıyordu. Lübnan genelindeki 12 mülteci kampı 200 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

İsrail gece saatlerinde ayrıca Suriye'ye de hava saldırısı düzenledi. Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'daki bir noktaya yönelik saldırıda üç sivilin öldüğünü bildirdi. İsrail son yıllarda Suriye'ye buna benzer yüzlerce saldırı gerçekleştirdi, hemen hiçbiri için herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD'den İran'a uyarı

ABD Savunma Bakanı Austin kara operasyonu üzerine yaptığı açıklamada İran'ı "uzak durması" yönünde uyardı. Austin "İsrail'e saldırırsa bunun Tahran için ağır sonuçları olacağını" söyledi.

İsrail Lübnan'ın güneyini havadan bombaladı Fotoğraf: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin İsrail'e karşı savaşması için Lübnan'a "herhangi bir askerî güç göndermediğini" açıklamıştı. İran şu ana dek Hizbullah'ın ağır kayıpları karşısında büyük ölçüde sessiz kaldı. Uzmanlar doğrudan çatışmalara dahil olmak istemeyen Tahran'ın seçeneklerinin sınırlı olduğu görüşünde.

Lübnan'dan ateşkes talebi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ABD ve Fransa'nın önerisi kapsamında ateşkes çağrısında bulundu, İsrail'den saldırıları durdurmasını istedi. Resmi olarak İsrail Lübnan'la savaş halinde değil, IDF Hizbullah'ı hedef aldığını söylüyor.

ABD ve Fransa diplomasiye şans vermek için 21 günlük ateşkes önermiş, İsrail bu teklifi reddetmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 17 Eylül'den beri İsrail saldırıları sonucu bin kişinin öldüğünü bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de 200 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğunu, 100 bin kişinin de Suriye'ye kaçtığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, "İşgal görmek istemiyoruz" diyerek gelişmelere tepki gösterirken Birleşik Arap Emirlikleri'nden Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık açıklaması geldi.

Reuters,AFP / MUK,BK

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