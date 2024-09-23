İsrail: Lübnan saldırıları derinleşecek

İsrail ve Hizbullah arasında son günlerde dozu giderek artan çatışmalarda "yeni bir aşamaya" girildi.

İsrail ordusunun sabah erken saatlerde Lübnan'ın güneyine düzenlediği yoğun hava saldırısının ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan "Lübnan saldırılarını derinleştiriyoruz" açıklaması geldi. Lübnan'ın güneyine yönelik bu sabah gerçekleştirilen bombardıman, son günlerde hemen her gün tekrarlayan saldırılardan daha şiddetli oldu.

"Savaşta girilen yeni aşamanın başarılı olabilmesi için İsrail halkının soğukkanlı davranması gerektiğini" de söyleyen Bakan Gallant, kamuoyundan destek istedi. Gallant, "Önümüzde, halkın sakin ve disiplinli kalması, ordunun talimatlarına uyması gereken günler var" dedi.

Başkent Lübnan dahil ülkenin birçok bölgesinde cep telefonu kullanıcıları İsrail'den yaklaşan saldırılara karşı uyarı mesajları aldı, araç radyolarında İsrail'in uyarı anonsları duyuldu. Arapça mesajda sivillere, Hizbullah'a ait binalardan en az bin metre uzaklaşmaları söylendi.

Bir basın açıklaması yapan ordu sözcüsü Daniel Hagari de "Hizbullah Lübnan'ın güneyini savaş alanına çevirdi. Militanlar siz ve ailenizin hayatını riske atıyor" diyerek Lübnanlılara seslendi. Sınırın 80 kilometre içlerine kadar olan alanda yaşayan sivillere bölgeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Hagari, bir gazetecinin kara operasyonu olup olmayacağı yönündeki sorusuna ise "gerekli her türlü önlemin alınacağı" yanıtını verdi.

İsrail'in "güvenli bölge" iddiası

İsrail ordusunun hava saldırılarının "daha yoğun" şekilde devam edeceğini ilan ederken Lübnan'ın ulusal haber ajansı sabah gerçekleşen ilk saldırının yarım saatten uzun sürdüğünü ve "düşman uçakları tarafından" 80'den fazla bomba atıldığını aktardı.

Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta yaptığı konuşmada İsrail'in kara saldırısını beklediklerini söylemişti. Nasrallah takipçilerine hitaben, "Keşke bunu (kara operasyonu) yapsalar. Onların tehdit olarak gördüğü şeyi biz fırsat sayıyoruz. Geçen 11 ayda buna hazırlandık" şeklinde konuşmuştu.

Gazze savaşının başından beri Hizbullah İsrail'e roket saldırıları düzenliyor. Sınır hattındaki çatışmalar yüzünden her iki ülkeden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, kuzey sınırında sivillerin evlerine dönebilmeleri için Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" oluşturmayı tartışıyor.

Devrim Muhafızlarına iletişim yasağı

Bu arada İsrail'in Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri uzaktan eş zamanlı patlattığı saldırıların ardından İran'da Devrim Muhafızlarına iletişim cihazı yasağı geldi.

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey güvenlik kaynakları tüm cihazların denetlenmesi için kapsamlı bir tarama yapılacağını, bu olana kadar her türlü çağrı cihazı ve telsizin kullanımının yasaklandığını söyledi. Söz konusu cihazların önemli bölümü Rusya ve Çin'den ithal. İsrail ajanlarının İran'a sızma ihtimalinden de endişe eden İran yönetimi, Devrim Muhafızları personeli ile ailelerinin banka hesapları ve seyahat geçmişini de incelemeye aldı.

dpa,Reuters,DW / MUK,HS

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