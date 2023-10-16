İsrail Lübnan sınırındaki yerleşim birimlerini boşaltıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah milislerinin saldırılarının ardından tahliye planının hayata geçirilmeye başlandığını duyurarak İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında bulunan yerleşim yerlerinin boşaltıldığını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Bakanlık, sınıra iki kilometreye kadar uzaklıkta yaşayanların devlete ait barınaklara yerleştirileceklerini kaydetti. Tahliyelerden 28 yerleşim yerinin etkileneceği de vurgulandı.

Mısır kaynakları bugün ABD, İsrail ve Mısır arasındaki görüşmeler sonrası insani yardımlar için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah sınır kapısının TSİ 17.00'ye kadar açıldığını duyurmuştu. Bu süre içinde Gazze'nin güneyinde ateşkes uygulanacağı da iddia edilmişti, ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, ateşkesin söz konusu olmadığı belirtilerek bu haber yalanlandı.

İsrail'in hava operasyonları sürüyor

Kara operasyonu düzenlemesi beklenen İsrail, hava bombardımanını ise sürdürüyor.

İsrail hafta sonu Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'u vurdu Fotoğraf: Belal Khaled/Anadolu/picture alliance

Gazze Şeridi'nin sağlık yetkilileri İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 2 bin 750 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 700 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada da AB ve ABD'nin terör örgütü listesindeki Hamas'ın saldırılarında bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

dpa,AFP,Reuters/HS,CÖ

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