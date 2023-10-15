İsrail Lübnan sınırında "yasak bölge" ilan etti

İsrail’in Hamas ile çatışmaları ikinci haftasına girerken, İsrail'in kuzeydeki komşusu Lübnan sınırında da gerginlik tırmanıyor. İran destekli Hizbullah tarafından Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yapılan saldırı ile İsrail'in bu saldırıya karşılık vermesinin ardından İsrail, Lübnan ile sınır hattı boyunca dört kilometrelik bir alanı "girişe yasak bölge" ilan etti ve Küresel Konumlama Sistemi'nin (GPS) sınırlandırıldığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, "Mevcut durumun değerlendirmesine ve İsrail'in kuzeyindeki saldırıya uygun olarak, Lübnan ile kuzey sınırından dört kilometreye kadar olan alan kapatılmıştır" denildi. İsrail ordusu, bu alana girişin yasak olduğunu belirtti ve sivil halkı bu bölgeye girmemeleri konusunda uyardı. Ordu ayrıca kişilerin veya nesnelerin konumlarının tespit edilmesi için kullanılan GPS uygulamasının da "bazı operasyonel sebepler nedeniyle" kısıtlandırıldığını açıkladı.

Hizbullah: Saldırı öldürülen gazeteci ve sivillere karşılık yapıldı

Hizbullah tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyine yapılan saldırının, geçen Cuma günü İsrail topçu ateşinin İsrail-Lübnan sınırında çatışmaları takip eden uluslararası gazeteci grubuna isabet etmesi sonucu Reuters haber ajansına çalışan Lübnanlı kameraman Issam Abdullah ile iki sivilin hayatını kaybetmesine misilleme olarak yapıldığı vurgulandı. Açıklamada "Bir (Hizbullah) tugayı, Şutula bölgesindeki bir Siyonist düşman ordu merkezini güdümlü füzelerle hedef aldı" denildi.

Lübnan'ın güneyindeki Kafarşuba köyünün yakınına isabet eden İsrail topçu ateşi nedeniyle bölgede dumanlar tütüyor. Fotoğraf: Mohammad Zaatari/AP/picture alliance

Bu saldırıda Issam Abdullah'ın hayatını kaybetmesinin yanı sıra altı gazetecinin yaralandığı bildirilmişti. Gazetecilerin, İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusuyla Hizbullah arasındaki çatışma sırasında isabet alındığı belirtiliyor. İsrail ordusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, saldırıyı kimin yaptığına dair araştırma yürüttüklerini aktarmıştı.

İsrail ordusu: Hizbullah konumları yok edildi

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir İsrail ordu sözcüsü, sınırın Lübnan tarafından Şutula'ya atılan tanksavar füze nedeniyle bir sivilin öldüğü, birçok kişinin ise yaralandığını belirtti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın saldırısına karşılık verildiği ve Hizbullah'ın konuşlu bulunduğu konumların "yok edildiği" ifade edilirken, saldırılar sonucunda İsrail'e ait bir askeri konumda yangın çıktığı, burada bir kayıp yaşanmadığı ve İsrail’in bu saldırıya da karşılık verdiği ifade edildi.

dpa, AFP / DÇÜ, EC

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