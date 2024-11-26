İsrail Lübnan cephesinde ateşkesi kabul etti

Başbakan Netanyahu, Lübnan ile ateşkesi bu akşam kabinenin onayına sunacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı. Netanyahu güvenlik kabinesinin toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını bütün kabinenin onayına sunacağını belirtti. Netanyahu, ülkenin kuzeyinde yaşayan İsraillilerin evlerine dönebileceklerini dile getirdi.

Hizbullah'a uyarıda bulunan Netanyahu, ateşkesi ihlal etmeleri halinde buna karşılık vereceklerini vurguladı. İsrail Başbakanı, bu ateşkesin artık "İran'dan gelen tehditlere yoğunlaşabilecekleri" anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Roma yakınlarındaki Fiuggi kasabasında yapılan G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani akşam saatlerinde, görüşmelerin "doğru yolda ilerlediğini" ifade etmiş, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken de Lübnan'da ateşkes sağlama yönündeki müzakerelerde "son aşamaya" gelindiğini ve bunun "Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona ermesine de yardımcı olabileceğini" ifade etmişti.

Ateşkesten saatler önce yoğun hava saldırısı

Ateşkes kararının İsrail tarafından onaylanmasından saatler önce İsrail Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun bir hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından, saldırıdan önce yapılan uyarının Beyrut'ta büyük bir paniğe neden olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kentin pek çok meydanında ve ana arterlerde büyük bir trafik kaosu oluşurken insanlar, İsrail'in hedef alacağını duyurduğu semtlerden kaçmakta zorluklar yaşadı. İsrail ordusunun uyarısından yaklaşık 45 dakika sonra başlayan, özellikle merkez mahallelerin hedef alındığı hava saldırısında en az üç kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hizbullah'ın da İsrail saldırısına füzelerle karşılık verdiği bildirildi ancak bu saldırılarda İsrail tarafında olası bir can ve mal kaybına dair herhangi bilgi paylaşımında bulunulmadı.

dpa,AFP / ET,JD

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