İsrail kara birlikleri Gazze'de

İsrail kara birlikleri Gazze'deYayın tarihi 28 Ekim 2023Son güncelleme 28 Ekim 2023
Öne çıkan gelişmeler
İsrail daha önce duyurduğu, Gazze'ye yönelik kara harekatına başladı. Kesilen iletişim bağlantıları nedeniyle bölgeden bilgi akışında büyük aksaklıklar yaşanıyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları da İsrail askerleri ile çatışma halinde olduğunu duyurdu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Gazze'de binlerce sivil daha ölebilir
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in devam eden kara operasyonunda binlerce sivilin daha hayatını kaybedebileceğine dikkat çekti.
Türk, "Şu ana askeri operasyonların yapılış biçimi göz önüne alındığında, 56 yıllık işgal bağlamında Gazze'de geniş çaplı kara operasyonlarının olası yıkıcı sonuçları ve binlerce sivilin daha ölme olasılığı konusunda uyarıda bulunduğunu" aktardı.
BM yetkilisi, "Gazze'de güvenli bir yer ve (Gazze'den) çıkış yok. Meslektaşlarımız ve Gazze'deki bütün siviller için endişeliyim" ifadelerini kullanan Türk, Cuma günü itibarıyla Filistin'de internet ve telekomünikasyonun kesilmesini de kınadı.
BM Yüksek Komiseri, "Sivillerin çektikleri acıların daha da artmasına neden olan, telekomünikasyon tesislerini hedef alan İsrail saldırıları ve bunun sonucunda internetin kesilmesi, Gazzelilerin Gazze'de ne olduğundan haberdar olmalarının tüm yollarını ortadan kaldırmış ve dış dünyayla bağlantılarının kesilmesine neden olmuştur" dedi.
Ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin, yaralıların ya da enkaz altında kalan binlerce kişinin yerlerini artık tespit edemediklerini de ifade eden Türk, "Bu çatışmalar bittiğinde hayatta kalanlar evlerinin enkazıyla ve aile üyelerinin matemiyle karşı karşıya kalacaklar" ifadesini kullandı.
AFP / SÖ,ET
İsrail Savunma Bakanı: Yeni bir emre kadar operasyon sürecek
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail birliklerinin Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait altyapı ve tünellerin yanı sıra örgütün liderlerini hedef alan operasyona devam edeceklerini söyledi.
Gallant, yayımlandığı video mesajında, yer üstünde ve altındaki terör mensuplarına saldırdıklarını belirterek "Birlikler için talimatlar açık: yeni bir emre kadar operasyon devam edecek" dedi.
Reuters / SÖ,ET
Lavrov: İsrail'in başlattığı bombardıman uluslararası hukuka aykırı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze'de yaptığı yoğun bombardımanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve on yıllarca sürebilecek bir felakete yol açma riski barındırdığını söyledi. Terörizmi kınadıklarını söyleyen Lavrov, diğer yandan "terörizme sivillerin bulunduğu bilinen hedeflere yönelik ayrım yapmaksızın güç kullanımı dahil uluslararası hukukun normlarının ihlal edilerek yanıt verilebileceği görüşüne kesinlikle katılmadıklarını" ifade etti.
Lavrov, "İsrail’de ve diğer ülkelerdeki bazı politikacıların önerdiği gibi Gazze yok edilir ve burada yaşayan 2 milyon kişi buradan sürülürse bu on yıllar; belki de yüz yıllar sürecek bir felakete yol açar" uyarısında bulundu. Bakan, abluka altındaki halkı kurtarmak için çatışmaların durmasının ve insani programların başlatılmasının gerekli olduğunu dile getirdi.
Reuters / SÖ,ET
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 7 bin 700'ü geçti
Gazze'de Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının en az 7 bin 703 olduğunu açıkladı. Bakanlık öldürülenlerden 3 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu belirtti.
İsrail'in Cuma gecesi başlattığı saldırılar savaşın başlamasından bu yana düzenlenen en yoğun saldırı olarak kayıtlara geçti. Gazze Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmut Bassal yüzlerce bina ve evin saldırılarda tamamen yok edildiğini, binlerce evin de zarar gördüğünü aktardı. Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Bassal, yoğun bombardımanın Gazze'nin kuzeyinin çehresini değiştirdiğini ifade etti.
Görgü tanıkları bombardımanın büyük bölümünün, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesinde yer alan El Şifa ve Endonezya Hastanesi olarak adlandırılan iki hastane çevresinde yoğunlaştığını aktardı.
AFP / SÖ,ET
Sisi: Mısır'ın egemenliğine saygı gösterin
İsrail-Hamas çatışması sürerken Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki iki turistik kenti Taba ve Nuveyba'ya isabet eden ve altı kişinin yaralanmasına neden olan İHA saldırılarının ardından bir açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, ülkesinin egemenliğine ve bölgedeki pozisyonuna saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Sisi, ordunun ülkeyi koruyacak durumda olduğunu ve Mısırlıların kendini güvende hissedebileceğini ifade etti.
Sisi ayrıca ülkesinin İsrail-Hamas çatışmasında olumlu bir rol oynamaya devam edeceğini ve çatışmanın bölgeye yayılmasını istemediklerini söyledi.
Reuters / SÖ,ET
İsrailli rehinelerin ailelerinden hükümete tepki: Açıklama yapın
Hamas militanlarınca kaçırılan İsrailli rehinelerin aileleri Cumartesi günü, hükümetten acil bir açıklama talep etti. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında rehin alınan 229 kişinin temsil edildiği Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu, İsrail'in Filistin’de saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından hükümetten rehinelerin akıbetine ilişkin açıklama yapmasını istedi.
Forumun açıklamasında, ailelerin "(Gazze’de) tutulan rehinelerin akıbetine ilişkin belirsizlikten dolayı kızgın oldukları" belirtilerek, "Savaş kabinesinin üyelerinden hiçbiri kara harekatının 229 rehinenin sağlığını tehlikeye atıp atmadığına ilişkin bir açıklama yapmak üzere ailelerle görüşme zahmetine girmedi" denildi.
AFP/SÖ,ET
Erdoğan: İsrail derhal saldırılarını durdurmalıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara derhal son vermesini talep etti. "Dün gece yoğunlaşan ve sivilleri hedef alan İsrail bombardımanlarına" işaret eden Erdoğan, "İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" diye yazdı.
Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi’ne destek çağrısı da yaptı.
DW / SÖ,ET
İsrail ve Hamas'tan "çatışmalar devam ediyor" açıklaması
İsrail ve Hamas'tan "çatışmalar devam ediyor" açıklaması
İsrail, Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada birliklerinin sahada olduğunu belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Birlikler hala sahada ve savaşmaya devam ediyor" dedi.
Hagari, gıda, su ve ilaç taşıyan kamyonların Gazze"ye girişine izin vereceklerini; bu amaçla en azından sınırlı da olsa yardımın geldiği Mısır sınırında bombardımana ara verilebileceğini söyledi.
Hagari Cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Son günlerde düzenlenen saldırı faaliyetlerinin devamı olarak kara birliklerinin operasyonlarını genişleteceklerini" söylemişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada savaşçılarının Cumartesi sabahının erken saatleri itibarıyla hala İsrail askerleri ile çatıştığını belirtti. Açıklamada, "El Kassam Tugayları ve bütün Filistin direniş güçleri, saldırganlığa tüm gücüyle karşı koymaya ve istilayı engellemeye hazırdır" denildi.
Reuters / SÖ,ET