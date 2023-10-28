İsrail kara birlikleri Gazze'de

28.10.2023 28 Ekim 2023 BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Gazze'de binlerce sivil daha ölebilir

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in devam eden kara operasyonunda binlerce sivilin daha hayatını kaybedebileceğine dikkat çekti.

Türk, "Şu ana askeri operasyonların yapılış biçimi göz önüne alındığında, 56 yıllık işgal bağlamında Gazze'de geniş çaplı kara operasyonlarının olası yıkıcı sonuçları ve binlerce sivilin daha ölme olasılığı konusunda uyarıda bulunduğunu" aktardı.

BM yetkilisi, "Gazze'de güvenli bir yer ve (Gazze'den) çıkış yok. Meslektaşlarımız ve Gazze'deki bütün siviller için endişeliyim" ifadelerini kullanan Türk, Cuma günü itibarıyla Filistin'de internet ve telekomünikasyonun kesilmesini de kınadı.

BM Yüksek Komiseri, "Sivillerin çektikleri acıların daha da artmasına neden olan, telekomünikasyon tesislerini hedef alan İsrail saldırıları ve bunun sonucunda internetin kesilmesi, Gazzelilerin Gazze'de ne olduğundan haberdar olmalarının tüm yollarını ortadan kaldırmış ve dış dünyayla bağlantılarının kesilmesine neden olmuştur" dedi.

Ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin, yaralıların ya da enkaz altında kalan binlerce kişinin yerlerini artık tespit edemediklerini de ifade eden Türk, "Bu çatışmalar bittiğinde hayatta kalanlar evlerinin enkazıyla ve aile üyelerinin matemiyle karşı karşıya kalacaklar" ifadesini kullandı.



AFP / SÖ,ET