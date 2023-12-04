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Politikaİsrail

İsrail'den yurt dışındaki Hamas liderlerine gözdağı

4 Aralık 2023

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in başkanı Ronen Bar, Türkiye ve Katar dâhil dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını söyledi.

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Mossad Başkanı David Barnea, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Şin Bet Başkanı Ronen Bar
Mossad Başkanı David Barnea, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Şin Bet Başkanı Ronen BarFotoğraf: Kobi Gideon/Israeli Gpo/ZUMA Wire/IMAGO

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in başında bulunan Ronen Bar, yurt dışındaki Hamas liderlerine gözdağı verdi.

Times of Israel sitesinin haberine göre, İsrail kamu yayın organı Kan tarafından yayınlanan ses kaydında, Şin Bet Başkanı Bar'ın, dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını söylediği duyuldu.

Bar, "Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak ağzıyla, Hamas'ı ortadan kaldırmayı. Bu bizim Münih'imiz. Bunu her yerde yapacağız. Gazze'de. Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da. Birkaç yıl alacak. Ama bunu yapmak için orada olacağız" dedi.

İsrail, 11 vatandaşının öldürüldüğü 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının ardından yıllarca çeşitli ülkelerde düzenlediği suikast operasyonlarıyla bu terör eyleminin faillerini ve organizatörlerini hedef almıştı.

Kan'ın haberinde Bar'ın bu sözleri ne zaman ve nerede sarf ettiği belirtilmedi.

Hamas: Bu ülkelerin egemenliği ihlal ediliyor

Kan, Şin Bet Başkanı'nın açıklamalarına Hamas'tan yanıt geldiğini bildirdi.

Kan'ın haberine göre, Şin Bet Başkanı'nın açıklamalarına yanıt veren Hamas, liderlerine yönelik bu tehditlerin, "düşmanda Filistin halkının ve cesur direniş güçlerinin mukavemeti nedeniyle baş gösteren siyasi ve askeri krizi yansıttığını" savundu.

Hamas, bu söylemlerin "örgüt liderlerini korkutmadığını", ancak "düşmanın üst düzey yetkililerinin bahsettiği kardeş ülkelerin egemenliğini" açık bir şekilde ihlal ettiğini ve bu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

İsrail medyası geçtiğimiz haftalarda, Şin Bet ve dış istihbarat servisi Mossad'ın, 7 Ekim saldırılarını düzenleyen Hamas mensuplarının yakalanıp öldürülmesi için bir özel harekât merkezi de kurduğunu bildirmişti. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu. Filistinli sağlık görevlilerin verdiği bilgiye göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 15 bin 500'den fazla kişi öldürüldü.

DW,rtr/CÖ,EC

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