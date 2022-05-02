İsrail ile Rusya arasında "Nazi" krizi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir söyleşide, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Yahudi olduğunun hatırlatılması üzerine Hitler'in de Yahudi kanı taşıdığına inandığını söylemesi kriz yarattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı Nazi benzetmesi İsrail ile krize yol açtı.

Lavrov Pazar akşamı İtalyan Rete4 televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gerekçesinin "ülkeyi Nazilerden arındırmak" olduğunu yinelemiş ve "Karşı argüman olarak, 'Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bir Yahudi iken Nazilerden arındırma nasıl olabilir?' diyorlar. Yanılıyor olabilirim. Ama Adolf Hitler de Yahudi kanı taşıyordu. Bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bilge Yahudi halkı, en önde gelen Yahudi düşmanlarının genelde bizzat Yahudi olduğunu söyler" ifadelerini kullanmıştı.

Lavrov'un bu ifadesi İsrail'de büyük öfkeye neden oldu. İsrail hükümeti Lavrov'dan özür talep etti, Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Lapid: Irkçılığın en aşağı seviyesi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Pazartesi günü yaptığı açıklamada Lavrov'un "affedilemez, skandal" ifadelerini "korkunç bir tarihi hata" diye nitelendirdi. Lavrov'dan özür beklediklerini vurgulayan Lapid, "Benim büyükbabamı Yahudiler değil, Naziler öldürdü. Yahudi Soykırımında Yahudiler kendi kendilerini öldürmedi. Yahudilerin kendisini antisemitizm ile suçlamak, Yahudilere karşı ırkçılığın en aşağı seviyesidir" dedi.

Lavrov'a tarih kitaplarını gözden geçirmesini tavsiye eden İsrail Dışişleri Bakanı, "Ukraynalılar Nazi değildir. Sadece Naziler Nazidir. Sadece Naziler Yahudilerin sistematik olarak katledilmesini hayata geçirmiştir" diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Fotoğraf: Oded Balilty/AP Photo/picture alliance

Yad Vaşem'den kınama

İsrail'deki Yahudi Soykırımı anıt müzesi Yad Vaşem'in Direktörü Dani Dayan da Lavrov'un sözlerini "absürt, hayal ürünü, tehlikeli ve kınanması gereken ifadeler" diye niteledi.

Yad Vaşem'den yapılan açıklamada, "Lavrov, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu şeklinde tamamen dayanaksız bir iddia temelinde kurbanları suçluya dönüştürerek Yahudi Soykırımının tersine evrilmesi propagandası yapmaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada Ukrayna lideri Zelenskiy ve genel olarak Ukraynalıların Nazi olarak nitelendirilmesinin de bir o kadar ciddiye alınması gerektiği belirtilerek "Bu, tarihin tamamen çarpıtılması ve Nazi kurbanlarına yönelik bir hakarettir" denildi.

Zelenskiy de Nazi benzetmesi yapmıştı

Ukrayna savaşının başından bu yana iki tarafın da sıkça Nazi benzetmelerine başvurması İsrail'de rahatsızlık yaratıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın "Naziler" tarafından yönetildiğini iddia ederek "özel askeri operasyon" diye nitelendirdiği saldırının amacını "Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak" olarak açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Mart ayında İsrail parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada ülkesine yönelik Rus işgalini Nazi Almanyası döneminin eylemlerine benzetmiş, bunun üzerine Yad Vaşem, Zelenskiy'i "Yahudi Soykırımını önemsiz göstermekle" suçlayarak kınamıştı.

dpa,AP/BK,TY