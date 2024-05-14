İsrail ile Mısır arasında "Refah" atışması

İsrail'in Refah'a kara operasyonu sürerken Refah sınırından yardım geçişleri konusunda İsrail ile Mısır arasında gerginlik yaşanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Mısır'ın Gazze Şeridi'ne uluslararası insani yardımların sürekliliğinin sağlanması için Refah geçişini yeniden açması çağrısı yaparak Mısır'ın buna "ikna edilmesi" gerektiğini söyledi.

İsrail'i bölgedeki insanî durumdan sorumlu tutan uluslararası eleştirilerde doğruluk payı bulunmadığını belirten Katz, "Gazze Şeridi'nde insanî bir krizi önlemenin anahtarı Mısırlı dostlarımızın elinde" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah geçişinin Hamas'ın kontrolüne geçmeyeceğini de vurgulayarak bunun güvenlik açısından taviz vermeyecekleri bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Mısır: Geçiş İsrail'in operasyonu nedeniyle kapatıldı

Katz'ın sözlerine Mısır'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insanî krizin suçunu Mısır'a atma girişimini" kınadığını belirtti. Şukri, "Yardımların Gazze Şeridi'ne girememesinin ana nedenleri, İsrail'in Refah sınır geçişinin Gazze tarafını ele geçirmesi ve bölgede yürüttüğü askerî operasyonlardır" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıların ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne operasyon başlatmış ve kuzeyden güneye ilerlemişti. Gazze'nin kuzey ve orta bölgelerinde yaşayan sivil halk operasyonlardan kaçarak güneye sığınmıştı. İsrail'in kara operasyonu başlattığı Refah, Mısır sınırında Gazze Şeridi'nin güney ucunda bulunuyor. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden sığınanlarla birlikte nüfusu 2,5 milyona ulaşan Refah'tan, BM tahminlerine göre bir hafta içinde 450 bin kişi kaçarak başka bölgelere sığındı.

WSJ: Mısır diplomatik ilişkilerin düzeyini düşürebilir

ABD'nin etkili gazetelerinden Wall Street Journal, bugün ismini vermediği Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde Mısır'ın İsrail ile diplomatik ilişkilerin düzeyini düşürebileceğini yazmıştı.

Haberde Mısır'ın Büyükelçisinin İsrail'den geri çekilebileceği, ancak diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesinin şu an için düşünülmediği kaydedilmişti. Habere şu ana kadar Mısır'dan resmi teyit de yalanlama da gelmedi.

Kahire yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasına müdahil olacağını duyurmuştu. Mısır, 1967'deki Altı Gün Savaşının ardından 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülke olmuştu.

rtr,dpa/BK,JD

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