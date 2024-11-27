İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes yürürlüğe girdi

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah milisleri arasında, çatışmaların başlamasından yaklaşık bir yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, Çarşamba sabahı yerel saat ile 4.00'da yürürlüğe girdi. Ateşkesin sağlanmasıyla Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki birliklerini yeniden konuşlandırmaya başladı.

Lübnan'ın güneyinde çatışmalar nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalanlar evlerine dönmeye başladı. Bölgeden gelen bilgilere göre Çarşamba gününün erken saatlerinden itibaren Sidon kentine giden yolda trafik tıkandı. Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın köylerden kaçan vatandaşlardan şimdilik evlerine dönmemeleri ve İsrail birlikleri tamamen çekilene kadar beklemelerini istedi.

İsrail ordusu da bölgeye dönmeye başlayan Lübnanlıları askeri mevzilerine ve daha önce tahliye edilmesini istediği köylere yaklaşmamaları konusunda uyardı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee X üzerinden yaptığı açıklamada "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, anlaşmanın hükümleri uyarınca ordu Güney Lübnan içindeki mevzilerinde konuşlanmaya devam ediyor. IDF'nin boşaltılmasını istediği köylere ve bölgedeki IDF güçlerine doğru gitmeniz yasaktır" dedi.

Lübnan'daki İsrail askerleri Fotoğraf: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

Macron'dan seçim çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ateşkesin Lübnan'ın istikrara kavuşması için bir fırsat olduğunu söyledi. Macron sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasında "Çatışmaların durdurulması Lübnanlılara ortaklarıyla birlikte ülkeda kalıcı bir iyileşmeye girişme fırsatı sunuyor" dedi. Macron, cumhurbaşkanını belirlemek için Lübnan'da "derhal seçime" gidilmesi ve mali durumu düzeltmek için devlet kurumlarında reform yapılması çağrısında bulundu.

Fransa'nın ateşkesi desteklemek için "hiçbir çabadan kaçınmayacağını" belirten Macron, Birleşmiş Milletler Geçici Gücü içinde müttefiklerle birlikte Lübnan'da "merkezi bir rol" oynadıklarını söyledi.

Macron ayrıca anlaşmanın Gazze'deki savaşın unutulmasına neden olmaması gerektiğini vurguladı. Fransa'nın "çatışmaların sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kitlesel insani yardımın akışı ve iki devletli adil ve kalıcı siyasi çözümün hayata geçirilmesi için çabalarını sürdüreceğini" belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ateşkesin özellikle Lübnanlılar ve İsrailliler için "çok cesaret verici bir haber" olduğu değerlendirmesini yaptı. Von der Leyen "Lübnan, Hizbullah'ın etkisinin azalması sayesinde iç güvenliğini ve istikrarını artırma fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Gözler Gazze'ye çevrildi

ABD Başkanı Joe Biden da Washington'da yaptığı açıklamada anlaşmayı "iyi haber" olarak niteleyerek yönetiminin Gazze'de ateşkes için yeniden girişimlerde bulunacağını belirtti.

Lübnan'da ateşkesin sağlanması üzerine Hamas'tan "Gazze'de ateşkese hazırız" açıklaması geldi. Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan bir üst düzey Hamas yetkilisi "Aracılar Mısır, Katar ve Türkiye'ye Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve tutuklu takası için ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu" bildirdik dedi.

AFP, dpa, AP / EC, BK

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