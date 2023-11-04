İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar şiddetlendi

Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında haftalardır süren çatışmalar bugün de devam etti. Reuters haber ajansı Hizbullah'ın bugün İsrail mevzilerine eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini ve saldırılarda daha önce kullanmadığı güçlü bir füzeyi de kullandığını duyurdu. Ajansa konuşan Lübnanlı kaynaklar, Ayta eş Şaab ve Rmeyş köylerinin karşısında bulunan İsrail mevzilerinin vurulduğu bilgisini verdi.

İsrail savaş jetleri de Lübnan sahasından daha önce düzenlenen bir saldırıya misilleme olarak bazı Hizbullah hedeflerini vurdu. Hava saldırılarına top ve tank ateşiyle de eşlik edildiği kaydedildi. Güvenlik kaynakları ve görgü tanıkları saldırıların İsrail'in 7 Ekim'de başlayan süreçte düzenlediği en ağır saldırılar olduğunu kaydetti. Lübnan'ın güneyindeki Kıyam kasabası yakınlarındaki tepelerden dumanların yükseldiği görüldü. Reuters'a konuşan görgü tanıkları bölgeye dört top mermisinin düştüğünü, ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. İsrail ordusu konuyla ilgili açıklamasında "terör altyapısının, roket zulalarının ve yerleşkelerin" vurulduğunu kaydetti.

Nasrallah ne demişti?

Radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim tarihindeki terör saldırılarıyla başlayan süreç Lübnan ile İsrail sınır bölgesini de hareketlendirdi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Cuma günü kamuoyuna bir açıklama yaptı. "Lübnan cephesinin tüm seçeneklere açık ve tüm seçeneklerin masada" olduğunu belirten Nasrallah, çatışmaların yayılmasını "gerçekçi bir olasılık" olarak değerlendirdi. Savaşın yayılmasının Gazze Şeridi'ndeki savaşın gidişatı ile İsrail'in Lübnan'a karşı tutumuna bağlı olacağını kaydeden Hizbullah lideri, İsrail'in Lübnan'a bir saldırı düzenlemesi halinde, bunun "varoluşunun en büyük aptallığı" olacağını da sözlerine ekledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 3 Ekim'de yaptığı konuşma, Lübnan'da dev ekranlardan yayınlandı Fotoğraf: Mohamed Azakir/REUTERS

İsrail ise kuzeyde ikinci bir cephe açma niyetinde değil. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada Hizbullah'ın ikinci bir cephe açması halinde İsrail'in karşı saldırılarının "tasavvur edilemez" boyutlara ulaşacağını ve Lübnan'da büyük bir "yıkıma" yol açacağını ifade etmişti.

Blinken Lübnan Başbakanı ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Blinken'ın Mikati'ye Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalardan ötürü "derin" endişe duyduğunu ilettiğini söyledi. Sözcü Matthew Miller "(Blinken) İsrail-Hamas çatışmasının yayılmamasını güvence altına almanın önemini vurguladı" dedi.

Reuters / EC,ET

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