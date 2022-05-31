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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri heyetleri arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı - (Dubai - 31.05.2022)
Fotoğraf: WAM/AFP
Politikaİsrail

İsrail ile BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı

2 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile serbest ticaret anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi oldu. BAE, Asya ve Ortadoğu'ya açılmak isteyen İsrailli şirketler için bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

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İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına imza attı. BAE böylece İsrail ile serbest ticaret anlaşması bulunan ilk Arap ülkesi oldu. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması için görüşmeler geçen yıl Kasım ayında başlamıştı.

İsrail'in BAE Büyükelçisi Amir Hayek, anlaşmanın imzalanmasını Twitter hesabı üzerinden "hayırlı olsun" anlamına gelen Arapça "mabruk" ibaresiyle paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de anlaşmanın imzalanışını "tarihi ve önemli bir an" diye nitelendirerek iki ülkenin, "Ortadoğu'da refah ve iş birliği için yeni bir dönem başlattığını" belirtti.

BAE'nin İsrail Büyükelçisi Muhammed El Haya da, "eşi görülmemiş bir başarı" diye nitelendirdiği anlaşmayla iki ülke iş dünyalarının birbirinin piyasalarına hızlı erişimden ve düşük gümrük tarifelerinden fayda sağlayacağını; hem BAE'nin hem de İsrail'in ticaret, istihdam, yeni yeteneklerin teşvik edilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesini hedeflediğini kaydetti. İsrail tarafı daha önce, anlaşmayla ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergilerinin kaldırılacağını bildirmişti.

Barak: BAE İsrailli şirketler için merkez haline gelecek

BAE-İsrail İş Konseyi Başkanı Dorian Barak, iki ülke arasında geçen yıl 900 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin kısa sürede katlanarak artacağı öngörüsünde bulunarak, "Yenilenebilir enerjiler, tüketim malları, turizm ve yaşam bilimleri alanlarındaki iş birliğinin de etkisiyle ikili ticaret, 2022'de 2 milyar doları aşacak, beş yılda 5 milyar dolara yükselecektir" açıklamasında bulundu. Barak, Dubai'nin Güney Asya, Ortadoğu ve Uzak Doğu'ya yönelen İsrailli şirketler için hızla bir merkez haline geldiğini belirterek bu yıl sonuna kadar yaklaşık bin İsrail şirketinin BAE'de ya da BAE üzerinden faaliyet göstermesini beklediklerini kaydetti.

İki ülke, ABD arabuluculuğunda imzalananİbrahim Anlaşmalarıile 2020 yılında diplomatik ilişkileri başlatma ve ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Anlaşma, İsrail'in Bahreyn ve Fas ile de diplomatik ilişkilere başlamasını da kapsıyordu. Aynı yıl Sudan da İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almış, ancak iç siyasi krizler nedeniyle anlaşmayı meclisten geçirememişti. İsrail, Şubat ayında da Fas ile bu ülkede özel sanayi bölgeleri oluşturulmasını öngören bir ticaret anlaşması imzalamıştı.

 

AFP / BK,ET

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