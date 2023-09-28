İsrail ile Almanya arasında tarihi savunma anlaşması

Almanya'nın İsrail yapımı Arrow 3 füze savunma sistemleri satın alması için niyet beyanı bugün Berlin'de imzalandı. Dört milyar euroluk proje, İsrail tarihinin en büyük savunma anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Almanya'nın İsrail'den alacağı Arrow 3 füze savunma sistemiyle ilgili anlaşma imzalandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de iki ülke savunma bakanları Boris Pistoris ve Yoav Galant tarafından imzalanan niyet beyanı, 2030 yılına kadar üç Arrow 3 sisteminin tam kapasite çalışacak şekilde Almanya'ya konuşlandırılmasını öngörüyor.

Almanya ve komşu ülkelerin olası füze saldırılarından daha iyi korunmasını amaçlayan anlaşma çerçevesinde ilk sistemin iki yıl içinde sevk edilmesi planlanıyor. Arrow 3 sistemi, uzun menzilli düşman füzelerinin güdümlü füzeler tarafından atmosfer dışında 100 kilometre yüksekliğe kadarki bölgede doğrudan vurularak durdurulması imkanını sağlıyor.

İsrail tarihinin en büyük savunma anlaşması

İsrail ve ABD'nin ortaklaşa geliştirdiği Arrow 3 sistemlerinin Almanya'ya satılabilmesi için ABD'den gerekli izinAğustos ayında çıkmıştı. İsrail verilerine göre yaklaşık 4 milyar euro değerindeki anlaşma, İsrail tarihindeki en büyük savunma anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş sonrasında Almanya, ülke savunmasının geliştirilmesi ve ordunun modernizasyonu için 100 milyar euroluk bir özel fon oluşturmuştu. Arrow 3 için yapılacak harcamanın bu fondan karşılanacağı açıklandı. Satın alma planı, Haziran ayında Alman Federal Meclisi Bütçe ve Savunma Komitesinde onaylanmıştı.

dpa/BK,EC

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