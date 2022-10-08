Batı Şeria'da dört Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerleri ile Filistinliler arasındaki çatışmalarda, Kalkilya ve Ramallah yakınlarında iki gencin Cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bugün de Cenin'de iki Filistinli genç yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında son iki günde farklı bölgelerde yaşanan çatışmalarda toplam dört Filistinli genç hayatını kaybetti.

Ramallah'taki Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde yaptığı arama sırasında iki Filistinli genç hayatını kaybetti. Açıklamada, yaşamını yitiren her iki gencin de 17 yaşında olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, olaylarda üçü ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihad örgütü mensubu bir terör şüphelisinin yakalanması için düzenlenen operasyon sırasında onlarca Filistinli'nin askerlere patlayıcı maddeler ve molotof kokteylleri attığı ve ateş açtığı belirtildi. Bunun üzerine İsrail askerlerinin şüphelilere ateş açtığı kaydedildi. Cenin, militan Filistinlilerin merkezi olarak biliniyor.

Kalkiliya'da 14 yaşında bir genç öldü

İsrail birlikleri ile Filistinliler arasında Cuma günü Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde çıkan çatışmalarda ise Filistinli iki genç yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde 14 yaşında bir gencin başından vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Kalkiliya'da askerlerin "molotof kokteyli atan bir şüpheliye" ateş açtığı belirtildi.

Ramallah'ın kuzeyinde bir ölü, 50 yaralı

Filistin kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Ramallah'ın kuzeyindeki bir köyde çıkan çatışmalarda da 17 yaşında bir Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise onlarca Filistinli'nin bölgede konuşlu İsrail askerlerine taş attığı, bir askerin başından hafif yaralandığı kaydedildi. Bunun üzerine iki kişi üzerine ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, "şiddetli bir ayaklanmaya" askerlerin karşılık verdiği vurgulandı.

Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ramallah'ın kuzeyindeki çatışmalarda, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi veya copla yapılan müdahaleler sonucu 50 kişi de yaralandı.

İsrail, Batı Şeria'yı 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı sırasında işgal etmişti. Filistinliler, her cuma günü İsrail'in işgalini protesto etmek için toplanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yılın başından beri İsrail güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

AFP, dpa/JD, CÖ