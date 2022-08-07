İsrail: Halid Mansur öldürüldü

İsrail, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden komutan Halid Mansur'un öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hareketin güney komutanı olan Mansur'un Gazze Şeridi'nde yer alan Refah kentindeki bir hava saldırısıyla hedef alındığı ve öldürüldüğü belirtilerek; Mansur'un son birkaç gündür İsrail'e yönelik bir roket saldırısı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Mansur’un yanı sıra, örgütün diğer bazı üst düzey isimlerinin de öldürüldüğü, bunların arasında Mansur'un yardımcısının da bulunduğu kaydedildi.

Ölenler arasında Filistinli siviller de var

İsrail, Cuma günü İslami Cihad Hareketi'ne karşı kendi deyimiyle, "önleyici" olan "şafak vakti" adlı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatmıştı. Operasyonda örgütün önde gelen bir diğer ismi Taysir el-Cabari'nin ve diğer örgüt üyelerinin yanı sıra sivillerin de öldürüldüğü belirtiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 253 kişinin yaralandığını; ölenler arasında örgüt üyelerinin dışında altı çocuk ve dört kadının da bulunduğunu duyurdu.

İsrail Hükümet Başkanı Yair Lapid, pazar günü yaptığı açıklamada, operasyonun "gerektiği kadar süreceğini" vurguladı. Lapid, çatışmalarla ilgisi olmayanlara zarar gelmemesi için de çaba gösterdiklerini belirtti.

Kudüs'te siren sesleri

Filistin Cihad Hareketi'nin, Cuma ve Cumartesi günleri İsrail topraklarına yüzlerce roket saldırısında bulunduğu, bunların büyük çoğunluğunun İsrail ordusu tarafından bertaraf edildiği belirtilmişti. Pazar sabahı da Kudüs'ün doğusundaki İsrail yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı ve roket saldırılarına karşı alarm verildiği kaydedildi. Görgü tanıkları, bölgede patlama seslerinin de duyulduğunu aktardı.

dpa,Reuters / SÖ,ET