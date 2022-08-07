  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
İsrail'in hava saldırısı sonrasında yıkılan bir binanın enkazı üstünde ve etrafında insanlar - (06.08.2022)
Filistin, İsrail'in saldırılarında ölenler arasında sivillerin de bulunduğunu duyurduFotoğraf: Fatima Shbair/AP Photo/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail: Halid Mansur öldürüldü

2 saat önce

İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı operasyon üçüncü gününe girerken İsrail ordusu, Filistinli komutan Halid Mansur'un öldürüldüğünü açıkladı. Filistin'den yapılan açıklamada ise sivil kayıplara işaret edildi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87srail-i%CC%87slami-cihad-hareketi-komutan%C4%B1-mansur-%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC/a-62734697

İsrail, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden komutan Halid Mansur'un öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hareketin güney komutanı olan Mansur'un Gazze Şeridi'nde yer alan Refah kentindeki bir hava saldırısıyla hedef alındığı ve öldürüldüğü belirtilerek; Mansur'un son birkaç gündür İsrail'e yönelik bir roket saldırısı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Mansur’un yanı sıra, örgütün diğer bazı üst düzey isimlerinin de öldürüldüğü, bunların arasında Mansur'un yardımcısının da bulunduğu kaydedildi.

Ölenler arasında Filistinli siviller de var

İsrail, Cuma günü İslami Cihad Hareketi'ne karşı kendi deyimiyle, "önleyici" olan "şafak vakti" adlı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatmıştı. Operasyonda örgütün önde gelen bir diğer ismi Taysir el-Cabari'nin ve diğer örgüt üyelerinin yanı sıra sivillerin de öldürüldüğü belirtiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 253 kişinin yaralandığını; ölenler arasında örgüt üyelerinin dışında altı çocuk ve dört kadının da bulunduğunu duyurdu.

İsrail Hükümet Başkanı Yair Lapid, pazar günü yaptığı açıklamada, operasyonun "gerektiği kadar süreceğini" vurguladı. Lapid, çatışmalarla ilgisi olmayanlara zarar gelmemesi için de çaba gösterdiklerini belirtti.

Kudüs'te siren sesleri

Filistin Cihad Hareketi'nin, Cuma ve Cumartesi günleri İsrail topraklarına yüzlerce roket saldırısında bulunduğu, bunların büyük çoğunluğunun İsrail ordusu tarafından bertaraf edildiği belirtilmişti. Pazar sabahı da Kudüs'ün doğusundaki İsrail yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı ve roket saldırılarına karşı alarm verildiği kaydedildi. Görgü tanıkları, bölgede patlama seslerinin de duyulduğunu aktardı.

 

dpa,Reuters / SÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkiye'den "Filistin davası"na destek

Türkiye'den "Filistin davası"na destek

Filistin Özerk Bölgesi'nde görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Filistin davasına" desteğinin süreceğini açıkladı. Çavuşoğlu, yarın da İsrail'de temaslarda bulunacak.
Politika
24 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İsrail'in hava saldırısı sonrasında yıkılan bir binanın enkazı üstünde ve etrafında insanlar - (06.08.2022)

İsrail: Halid Mansur öldürüldü

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Symbolbild - Asbest

Türkiye’nin asbest tablosu

Türkiye’nin asbest tablosu

Sağlık
6 Ağustos 2022
KPSS sınavı ile soru kitapçığı sorusu arasındaki benzerlik

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

Eğitim
5 Ağustos 2022
Türkiye'de bir eczane

Eczacılar "düşük kâr" grevine gidiyor

Eczacılar "düşük kâr" grevine gidiyor

Sağlık
5 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön