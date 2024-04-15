İsrail: İran'ın saldırısına karşılık verilecek

İran'ın İsrail'e hafta sonunda düzenlediği saldırının ardından İsrail'e misillemede bulunmaması için uluslararası alanda çağrılar yapılırken İsrail atacağı adımı görüşüyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın hafta sonunda insansız hava aracı ve füze ile düzenlediği saldırılarda hedef alınan Nevatim Askeri Üssü'nü ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Halevi, İran'ın saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusunda bilgi vermedi. Halevi, İsrail'in hala atacağı adımları düşündüğünü söyleyerek İsrail devletinin, "topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına karşılık vereceğini" ifade etti.

İsrail'de Savaş Kabinesi toplandı

İsrail'de Savaş Kabinesi İran'ın saldırısını görüşmek üzere bugün yeniden toplandı. Haaretz gazetesi konuyla ilgili haberinde kabinenin İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun nasıl olacağını görüştüğünü duyurdu.

Gazeteye bilgi veren kabinedeki tartışmalar hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, güvenlik birimlerinin askeri bir karşılık verilmesi yönünde baskı yaptığını, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun da İran'a saldırıyı destekleme eğiliminde olduğunu söyledi. Ancak söz konusu kişi uluslararası alandaki ağır baskının İsrail'de karar verme sürecini önemli ölçüde etkilediğini de belirtti.

Batılı ülkelerden İsrail'e itidal çağrısı

İsrail'e uluslararası alanda birçok liderden itidal çağrısı geldi. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı görüşme sonrasında, Ortadoğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasını önlemek istediğini söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve ABD Başkanı Joe Biden Oval Ofis'te Fotoğraf: Alex Brandon/AP/picture alliance

ABD'nin İsrail'in güvenliği konusunda kendisini sorumlu hissettiğini vurgulayan Biden, "Bu nedenle rehineleri evine getirecek ve çatışmaların mevcut durumu aşmasını engelleyecek bir ateşkes istiyoruz " dedi. İsrail'e tam destek sözü veren Biden aynı zamanda İsrail'e İran'a karşı daha geniş çaplı bir savaşı tetikleyebilecek bir tepki vermeden önce "titiz ve stratejik düşünme" çağrısı yaptı. Biden, ABD'nin bölgedeki personeli ve Irak dahil müttefiklerinin güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade etti.

Biden'den önce açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Washington'un gerilimin tırmanmasını istemediğini ancak önemli müttefiki İsrail'i savunmaya devam edeceğini belirtti. Blinken Washington'da Irak Başbakan Yardımcısı Muhammed Ali Tamim ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz ancak İsrail'in savunmasını desteklemeye ve bölgedeki personelimizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken İsrail'e soğukkanlı davranma çağrısında bulundu. Londra'da açıklama yapan Sunak, kısa süre içinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşeceğini, bu görüşmede dayanışma mesajı vereceğini ve gerginliğin tırmanmasının nasıl engellenebileceği konusunu görüşeceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'in İran'ın saldırısına yanıt vermemesi ve ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için ülkesinin elinden geleni yapacağını söyledi. Macron misilleme yerine İran'ın izole edilmesi gerektiğini savundu.

Rusya'dan da bugün bu konuda açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, taraflara itidal çağrısında bulunarak "gerginliğin tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını" söyledi.

rtr, AFP, dpa, DW / HT,BK

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