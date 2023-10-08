İsrail-Hamas savaşı: 600'den fazla ölü

Hamas'ın başlattığı saldırının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ediyor. Hizbullah'ın Lübnan'dan saldırı girişimine de İsrail ordusu ağır silahlarla karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında ölü sayısının 313'e çıktığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 20'sinin çocuk olduğunu bildiren Bakanlık, 2 bine yakın da yaralı olduğunu açıkladı. Diğer yandan Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü. Bir başka olayda da İsrail askerlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinli öldürüldü.

Hamas militanlarının önce binlerce roket fırlatarak, ardından da sınırı geçerek İsrail yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda ise İsrail medyasına göre 26'sı asker en az 300 kişinin öldüğü belirtiliyor. Çok sayıda İsrailli asker ve sivil de Hamas tarafından rehin alındı.

İsrailliler tahliye ediliyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi civarında yaşayan İsraillilerin tamamını 24 saat içinde bölgeden tahliye etmeyi amaçladıklarını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, gazetecilere yaptığı açıklamada rehine kurtarma amacıyla başlatılan operasyonlarda çatışmaların devam ettiğini belirterek, on binlerce İsrail askerinin bölgede olduğunu kaydetti. Hagari operasyonlarda "yüzlerce teröristin öldürüldüğünü onlarcasının ise yakalandığını" açıkladı.

İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi, Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha ediyor Fotoğraf: Amir Cohen/REUTERS

Hamas'ın yeni bir sızma girişimi engellendi

İsrail ordusuna göre, Hamas'ın İsrail topraklarına sızdığı 20 noktada kontrol yeniden sağlandı, sekiz bölgede ise çatışmalar sürüyor. Hamas'ın planladığı yeni bir sızma harekatının ise İsrailli deniz piyadeleri tarafından engellendiği açıklandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarında yer alan bir plajda 5 Hamas militanının yerleşim yerlerine sızma girişiminin önlendiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Hamas'a karşı "uzun ve zor bir savaş" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah İsrail'e saldırdı

İsrail'e, ülkenin güneyinden Hamas'ın düzenlediği saldırıların yanı sıra, kuzeydeki Lübnan topraklarından da Pazar günü Hizbullah tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. İsrail ordusunun bu saldırıya ağır silahlarla karşılık verdiği bildirildi.

İsrail ordusu sosyal medya hesabı X'ten, Hamas'ın istihbarat merkezi olduğunu belirttiği bir binaya düzenlenen hava saldırısının görüntülerini paylaştı

İsrail uçakları, Hamas'ın saldırılarının ardından, Cumartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'nde çok sayıda hedefi vurdu. Vurulan hedefler arasından Hamas liderlerine ait olduğu düşünülen binalar da bulunuyor.

AP,AFP,Reuters / GY, ET

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