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İsrail-Hamas savaşı: Ölü sayısı 1100'ü geçti

9 Ekim 2023

Hamas'ın İsrail'e başlattığı ve İsrail'in de karşılık verdiği saldırıların üçüncü gününe girilirken, İsrail ve Filistinli kaynaklar 1100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

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Cumartesi gününden beri süren çatışmalarda kadar can kaybının 1100'den fazla olduğu açıklandı.
Cumartesi gününden beri süren çatışmalarda kadar can kaybının 1100'den fazla olduğu açıklandı. Fotoğraf: Mohammed Salem/REUTERS

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın Cumartesi günü başlattığı saldırılarla tırmanan çatışmalarda şimdiye kadar 700 İsrailli sivilin ve askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2 bin 300 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında durumu ciddi olanların bulunduğu, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiği de açıklandı. Bu sayılarla İsrail'in kayıpları 1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en büyük kayıp oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü itibariyle yaptığı açıklamada ise İsrail'in saldırılarında can kaybının 413 olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, vatandaşlarını "zor ve uzun" sürecek bir çatışmalı dönem yaşanacağı yönünde uyardı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, dün acil yapılan güvenlik kabinesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ülkede "savaş hali" ilan edildiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırısı sonrası yanmış otomobiller
Fotoğraf: Mohammed Salem/REUTERS

Hamas'ın roket saldırıları sürüyor

Pazar gecesi itibariyle Hamas'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırılarının devam ettiği, Tel Aviv ve diğer kentlerde alarm verildiği kaydedildi. İsrail güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki çatışmaların da devam ettiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Conricus "Birliklerimiz halen savaşıyor ve halen İsrail egemenlik sahası içinde bulunan son teröristleri de ele geçirmeye çalışıyor" dedi.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nde bulunan radikal İslamcı Hamas ile İslami Cihat militanlarına ait 500'den fazla hedefin de bombalanadığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, "Hamas'ın bu eşsiz terör saldırısı" karşısında İsrail'e ilave destek verileceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lyod Austin de İsrail güvenlik güçlerinin mühimmat ve teçhizat ile destekleneceğini duyurdu. ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden savaş gemileri İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderildi.

BM Güvenlik Konseyi'nden ortak karar çıkmadı

Pazar günü acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'e düzenlediği saldırılar nedeniyle Hamas'ı kınayan ortak bir karar alamadı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood bir dizi ülkenin Hamas'ın saldırılarını kınadığını söyledi. Wood üyelerin tamamının kınama kararına katılmadığını ifade etti. Bu ülkeler arasında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olan Rusya'nın da yer aldığı tahmin ediliyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ülkesinin saldırıları kınamadığının "doğru olmadığını" söyledi. "Sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz" diyen Nebenzia Rusya'nın mesajının "çatışmalarının derhal sonlandırılması, ateşkese varılması ve on yıllardır durmuş olan anlamlı müzakerelere başlanması" olduğunu söyledi.

Blinken ile Fidan arasında görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas savaşıyla ilgili olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Blinken görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları hakkında görüştük. Türkiye'nin ateşkesi ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını savunmasını teşvik ettim" dedi. 

AP, dpa/ ETO, EC

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