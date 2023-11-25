İsrail-Hamas: İkinci rehine grubu da serbest kalıyor

Cuma yürürlüğe giren anlaşma çerçevesinde, aralarında çocukların da olduğu 14 rehinenin daha Cumartesi günü Hamas tarafından serbest bırakılacağı açıklandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ve Cuma sabahı yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, ikinci bir rehine grubunun da Cumartesi günü serbest bırakılacağı bildirildi.

İsrail makamları tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin, ellerine ulaştığı kaydedildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, rehinelerin ailelerine konuyla ilgili bilgi verildiğini ifade etti.

İsrail makamları, 14 rehinenin arasında çocukların da olduğunu açıkladı. Rehinelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail, cezaevinde tuttuğu 42 Filistinliyi serbest bırakacak.

"Gazze'de 215 rehine daha var"

İsrail ordusunun sözcüsü Doron Spielman, Gazze'de hâlen yaklaşık 215 rehinenin daha bulunduğunu söyledi. Spielman, "Birçoğunun ölü mü sağ mı olduğunu bilmiyoruz. İstihbarat toplamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Varılan anlaşma kapsamında öngörülen ateşkes, Gazze Şeridi'nde Cuma günü yürürlüğe girmiş ve bunun ardından, 11'i yabancı, 13'ü İsrailli olmak üzere 24 rehine serbest bırakılmıştı. Rehineler, Kızıl Haç örgütü tarafından İsrail'e transfer edilmişti. Bunun karşılığında İsrail, cezaevlerinde tuttuğu 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı. İsrail'de ailelerine kavuşan rehineler, Tel Aviv yakınlarındaki hastanelere götürülmüştü.

İsrail'in serbest bıraktığı bir Filistinli mahkum Ramallah'ta omuzlarda taşındı - (24.11.2023 / Batı Şeria) Fotoğraf: Ammar Awad/REUTERS

Dört çocuk, üç anne ve bir babaannenin götürüldüğü Schneider Çocuk Tıp Merkezi'nin yöneticisi Efrat Baron Har Lev ile konuşan İsrailli gazete Haaretz, kurtulan rehinelerin fiziki durumunun iyi olduğu bilgisine yer verdi.

7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda, yaklaşık bin 200 İsrailli'yi öldüren Hamas, yaklaşık 240 kişiyi de rehin almıştı.

Hamas'ın anlaşma kapsamında 150 Filistinli mahkum karşılığında 50 rehineyi serbest bırakması bekleniyor. Söz konusu anlaşma sürecinde, İsrail ve Filistinli grupların yanı sıra, Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri de rol oynamıştı.

Filistinliler kalıcı ateşkes istiyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

dpa,AFP / BÜ,ET