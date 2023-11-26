İsrail Hamas'ın 1,2 milyon eurosuna el koydu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ele geçirdiği ve Hamas'a ait olduğunu belirttiği 1 milyon 200 bin euroya el koyduğunu açıkladı. Bu arada Hamas, dört üst düzey komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 1 milyon 200 bin euro değerinde nakit paraya el koyduğunu duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Hamas'ın üssü olduğu belirtilen yerlerde ve aranan Hamas üyelerinin kaldığı belirtilen binalarda yapılan aramalarda 1 milyon 200 bin euroya tekabül edecek miktarda İsrail para birimi Şekel ele geçirildi. Bunun dışında Irak ve Ürdün paraları ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Doları olarak da nakit paralar bulunduğu bildirildi. Ele geçen paranın İsrail hazinesine aktarılacağı açıklandı. Kan haber kanalı Hamas'a ait olduğu belirtilen paraların görüntülerini yayınladı.

İsrail Hamas'ın bu paralarla terör faaliyetlerini finanse ettiğini iddia ediyor. El konulan ve Hamas'a ait olduğu öne sürülen paranın hangi amaçla harcanacağına dair ise bilgi verilmedi. İsrail Parlamentosu'nun Mali Komisyonu, Gazze'ye hava ve karadan yapılan saldırılarda oluşan zararın giderilmesi ve bölgenin yeniden imarı amacıyla, geçen hafta içinde 1 milyar 140 bin Şekel (281 milyon euro) büyüklüğünde bir bütçeyi onaylamıştı.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda bir günde bin 200 İsrailli hayatını kaybetmiş, 240 İsrailli de kaçırılmıştı. Bunun üzerine İsrail'in başlattığı aralıksız bombardıman ve kara operasyonlarında da Hamas'ın açıklamasına göre yaklaşık 15 bin Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerden yüzde 40'ının çocuk olduğu haber veriliyor.

Hamas'ın dört önde gelen komutanı öldürüldü

Hamas'ın askeri kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamaya göre de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar dört önde gelen komutanı hayatını kaybetti. El-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinden sorumlu askeri önderi Ahmed El-Gandur'un da arasında olduğu toplam üç önde gelen askeri yöneticisinin öldürüldügünü doğrularken, bu kişilerin ne zaman öldürüldüklerine dair detay vermedi. İsrail medyası da daha önce El-Kassam Tugayları'nın roket birimi sorumlusu Ayman Siyam'ın öldürüldüğünü iddia etmişti.

Öldürüldüğü örgütçe de doğrulanan El-Gandur'un senelerdir Abu Anas kod adıyla savaştığı ve 2017 yılından bu yana ABD'nin terör ve ekonomik yaptırım listesinde yer aldığı haber veriliyor.

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AFP,dpa/ ETO,ET

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