İsrail Halep Havaalanını vurdu

İsrail bu ay ikinci kez Halep Havaalanı'na hava saldırısı düzenledi. Havaalanında İran yanlısı milislere ait bir silah deposunun hedef alındığı belirtiliyor. Halep, deprem yardımlarının nakliyesinde kilit rol oynuyor.

Suriye, İsrail'in Halep Havaalanına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye Savunma Bakanlığının açıklamasında, saldırının sabah saat 03.55'te gerçekleştiği ve Lazkiye kentinin batısında Akdeniz'den çok sayıda füze fırlatıldığı bildirildi.

Suriye Sivil Havacılık Dairesi Başkanı Bassem Mansur da saldırıda havaalanında maddi hasar meydana geldiğini ve havaalanının kullanıma kapatıldığını kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İsrail ordusu ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

"İranlı milisler hedef alındı" iddiası

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırının havaalanı kompleksi içinde yer alan, İran yanlısı milislere ait silah deposunu hedef aldığını ve deponun tamamen tahrip edildiğini duyurdu.

Bu, İsrail'in altı ay içinde Halep Havaalanına düzenlediği üçüncü, bu ay içinde düzenlediği ikinci hava saldırısı oldu.

İsrail'in Halep Havaalanı'na 7 Mart'ta düzenlediği füze saldırısında üç kişi ölmüş, yardım uçuşları dahil olmak üzere hava trafiği birkaç günlüğüne tamamen durmuştu. Geçen yıl Eylül ayında yine Halep Havaalanına düzenlenen hava saldırısında havaalanı birkaç günlüğüne kullanıma kapatılmıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, ülkede Beşar Esad rejimini destekleyen İran yanlısı milislere ve Suriye ordusuna yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ise genelde münferit saldırılarla ilgili açıklama yapmıyor, ancak Suriye'de İran varlığına karşı hava saldırıları düzenlendiğini inkar da etmiyor.

Deprem yardımlarında kilit rol oynuyor

Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'teki havaalanı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Suriye'ye uluslararası yardımların ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre deprem sonrasında şimdiye kadar Halep Havaalanına yardım malzemeleri taşıyan toplam 80 uçak indi.

AFD,rtr/BK,TY

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