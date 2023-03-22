  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Planet Labs PBC/picture alliance
PolitikaOrtadoğu

İsrail Halep Havaalanını vurdu

53 dakika önce

İsrail bu ay ikinci kez Halep Havaalanı'na hava saldırısı düzenledi. Havaalanında İran yanlısı milislere ait bir silah deposunun hedef alındığı belirtiliyor. Halep, deprem yardımlarının nakliyesinde kilit rol oynuyor.

https://p.dw.com/p/4P340

Suriye, İsrail'in Halep Havaalanına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye Savunma Bakanlığının açıklamasında, saldırının sabah saat 03.55'te gerçekleştiği ve Lazkiye kentinin batısında Akdeniz'den çok sayıda füze fırlatıldığı bildirildi.

Suriye Sivil Havacılık Dairesi Başkanı Bassem Mansur da saldırıda havaalanında maddi hasar meydana geldiğini ve havaalanının kullanıma kapatıldığını kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İsrail ordusu ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

"İranlı milisler hedef alındı" iddiası

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırının havaalanı kompleksi içinde yer alan, İran yanlısı milislere ait silah deposunu hedef aldığını ve deponun tamamen tahrip edildiğini duyurdu.

Bu, İsrail'in altı ay içinde Halep Havaalanına düzenlediği üçüncü, bu ay içinde düzenlediği ikinci hava saldırısı oldu.

İsrail'in Halep Havaalanı'na 7 Mart'ta düzenlediği füze saldırısında üç kişi ölmüş, yardım uçuşları dahil olmak üzere hava trafiği birkaç günlüğüne tamamen durmuştu. Geçen yıl Eylül ayında yine Halep Havaalanına düzenlenen hava saldırısında havaalanı birkaç günlüğüne kullanıma kapatılmıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, ülkede Beşar Esad rejimini destekleyen İran yanlısı milislere ve Suriye ordusuna yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ise genelde münferit saldırılarla ilgili açıklama yapmıyor, ancak Suriye'de İran varlığına karşı hava saldırıları düzenlendiğini inkar da etmiyor.

Deprem yardımlarında kilit rol oynuyor

Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'teki havaalanı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Suriye'ye uluslararası yardımların ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre deprem sonrasında şimdiye kadar Halep Havaalanına yardım malzemeleri taşıyan toplam 80 uçak indi.

AFD,rtr/BK,TY

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Negev Çölündeki Dimona nükleer tesisi

İsrail ile Suriye arasında füze saldırıları

İsrail ile Suriye arasında füze saldırıları

İsrail, Suriye'nin Negev Çölündeki gizli bir nükleer tesisi hedef alan füze saldırısına karşılık verildiğini açıkladı. İsrail savunma sistemlerinin Suriye'nin SA-5 füzelerini etkisiz hale getirememesi tartışma yarattı.
Politika22 Nisan 2021

Pompeo'dan tartışmalı Batı Şeria ziyareti

Pompeo'dan tartışmalı Batı Şeria ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim yerlerini ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti. Pompeo, bu bölgelerin İsrail'e ait olduğunu ileri sürdü.
Politika19 Kasım 2020
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

AYM'den HDP'ye ikinci ret

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bankacılık krizi sürecek mi?

Bankacılık krizi sürecek mi?

Ekonomi4 saat önce

AKP'de "kaybetme korkusu" var mı?

AKP'de "kaybetme korkusu" var mı?

Politika20 saat önce

AFAD'ın yapısı tartışmaya açıldı

AFAD'ın yapısı tartışmaya açıldı

Politika23 saat önce
Ukrainischer Weizen für Afrika | Mähdrescher in der Ukraine

Tarım arazisine deprem konutu olur mu?

Tarım arazisine deprem konutu olur mu?

Felaket21 Mart 2023
Erdoğan ve Putin

Erdoğan'a dışarıdan beklediği destek gelir mi?

Erdoğan'a dışarıdan beklediği destek gelir mi?

Politika21 Mart 2023

AFAD'ın evrak bölümünde şüpheli yangın

AFAD'ın evrak bölümünde şüpheli yangın

Felaket21 Mart 2023
Ana sayfaya dön