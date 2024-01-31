İsrail Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tünellere deniz suyu pompalamaya başladığını açıkladı. Filistinli esirlerle İsrailli rehineler arasında takas ve Gazze'ye insani yardım için geçici ateşkes görüşmeleri ise sürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kullandığı tünellere su pompalamaya başladığını bildirdi. Açıklamada, bu adımın "terörle mücadelede önemli bir teknik ve teknolojik çığır" anlamına geldiği belirtilerek hedefin "yer altındaki terör altyapısını etkisiz hale getirmek" olduğu kaydedildi.

İsrail'in tünellere deniz suyu pompalamayı planladığı Aralık ayında kamuoyuna yansımış, ancak uzmanlar bunun tehlikeli olduğu ve sivillere yönelik büyük tehlike barındırdığı uyarısı yapmıştı.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünellerinin uzunluğunun toplam 480 kilometreyle 720 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un altındaki tünellerde Hamas yöneticilerinin saklandığını, İsrailli rehinelerin de burada tutulduğunu tahmin ediyor.

Ateşkes görüşmeleri sürüyor

Pazar günü ABD, İsrail, Mısır ve Katarlı üst düzey yetkililerin Paris'te yaptığı toplantının ardından İsrail'in elindeki Filistinli tutuklular ile Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin takası ve Gazze'ye insanî yardımların artırılması için uzun süreli ateşkes çabaları sürüyor.

Hamas, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ateşkes taslağının kendilerine ulaştığını, şu an taslağı "inceleme ve yanıt verme" aşamasında olduklarını bildirdi. Hamas lideri İsmail Haniye de şu an taslağı incelediklerini, taslağın çerçeve koşulları üzerinde görüşmek için Mısır hükümetinin Hamas yönetimini Kahire'ye davet ettiğini kaydetti. Katar medyasında yer alan haberlere göre bir Hamas heyetinin bugün Kahire'de Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel ile görüşmesi planlanıyor.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, varılacak bir ön anlaşmanın kalıcı ateşkese giden yolu açacağı umudunu dile getirdi. Katar, Kasım ayında İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkeslerde arabuluculuk rolü üstlenmişti. Al Sani, mevcut planın aşamalı ateşkes öngördüğünü, ilk etapta kadın ve çocuk rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye ulaştırılan yardımların artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 27 bine yaklaştı

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına düzenlediği saldırılarda İsrail verilerine göre bin 200'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 240 kişi rehin alınmıştı. Hamas'ın elinde halen 130 kadar rehine bulunduğu düşünülüyor.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in bombardımanlarında 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 26 bin 700'e, yaralananların sayısı 65 bin 636'ya ulaştı. İsrail, şimdiye kadar yaklaşık 10 bin terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin uydu görüntülerinden yaptığı analize göre Gazze Şeridi'nde 144 bin ila 175 bin bina yıkılmış durumda. Bu da bölgedeki tüm bina sayısının yüzde 50'si ila yüzde 61'ine denk geliyor.

dpa,AFP/BK,BÖ

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