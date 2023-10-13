İsrail, Gazze'deki sivillere güneye gitme çağrısı yaptı

İsrail ordusu 1 milyon 100 bin Filistinli sivilin Gazze Şeridi'nin güney kısmına kaydırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler ise bunun insani açıdan korkunç sonuçları olacağını belirtti.

İsrail ordusu Gazze'de yaşayan yaklaşık 1 milyon 100 bin Filistinli'ye kendi güvenlikleri için derhal Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Cuma sabahı yayınladığı açıklamada, "Terör örgütü Hamas İsrail'e karşı bir savaş yürütmektedir ve Gazze de bu savaşta askeri operasyonların yürütüldüğü bölgedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Gazze'ye ancak ikinci bir duyuru sonrasında izin verildiği takdirde geri dönülebileceği de belirtildi. Ordu ayrıca Filistinli sivillerden İsrail'in sınır bölgelerindeki güvenlik duvarlarından uzak durmalarını da istedi.

İsrail ordusu, radikal İslamcı Hamas militanlarının bölgede yaşayan sivillerin kaldığı binaların altındaki tünellerde saklandıkları gerekçesiyle sivillerin tahliyesini istedi.

Hamas İsrail ordusunun çağrısına "propaganda" dedi

Hamas ise İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey bölgelerinin tahliye edilmesi çağrısını "propaganda" olarak nitelendirdi. Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas, sivillerin "propaganda haberlerine kanmaması" gerektiğini belirtti.

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlıyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, bölgeyi terk etmek isteyen Filistinliler Hamas tarafından durdurularak, kuzeye gitmeleri çağrısı yapılıyor. Bölgede halkın paniğe kapıldığı belirtiliyor.

BM'den uyarı

İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilere yönelik uyarısı öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) de İsrail ordusunun 1 milyon 100 bin Filistinli'nin 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin güney kısmına kaydırılması yönünde acil bildirimde bulunduğunu duyurdu.

BM, sivillerin tahliye talebinin BM çalışanları ile bölgedeki okullarda, sağlık merkezlerinde ve hastanelerdeki siviller için de geçerli olduğunu kaydetti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta yaptığı açıklamada, "İsrail'in talebinin insani açıdan korkunç sonuçlara yol açmadan yapılmasının imkansız olduğunu" vurgulayarak, yerine getirilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

BM, kendilerine ulaşan İsrail ordusunun talimatının uygulanmamasını, geri alınmasını, alınmaması halinde zaten oldukça trajik durumda olan bölgede sivillerin durumun çok daha fazla kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Ashraf Amra/AA/picture alliance

BM, ilaveten İsrail'in tahliye talimatının kendilerine çok geç iletildiğine de dikkat çekti ve 1 milyon 100 bin kişinin bölgede yaşayan 2 milyon 300 kişinin neredeyse yarısı olduğunun altını çizerek sivillerin sadece 24 saat içinde güneye kaydırılmasının imkansızlığını tekrarladı.

Filistinlilerin güneye kaydırılması talimatının İsrail'in Hamas'ın terör saldırılarına hava bombardımanıyla verdiği karşılığa ilaveten başlatması muhtemel kara harekatının da yakın olduğu yorumlarına yol açtı. İsrail, son günlerde 300 bin yedek askeri göreve çağırmış, sınır bölgesine askeri yığınak yapmıştı.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı terör saldırılarından bu yana İsrail Gazze'yi havadan bombalıyor. Filistinli kaynaklar, şimdiye kadar Gazze Şeridi'nde can kaybının bin 600'e yaklaştığını, ölenler arasında 500 çocuk ile 276 kadının da bulunduğunu bildirdi.

rtr, dpa, AFP /ETO, JD

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