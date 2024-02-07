İsrail: Gazze'deki rehinelerin 31'i hayatta değil

İsrail ordusu, Hamas ve diğer Filistinli örgütlerin elindeki rehinelerden 31'inin ölü olduğunu açıkladı. İsrail ayrıca İran'ın Hamas'a para transferini ortaya koyan kanıtlar bulduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, Hamas ve diğer Filistinli örgütlerin elindeki rehinelerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki rehinelerden 31'inin ölü olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

"31 aileye, rehin alınan sevdiklerinin artık hayatta olmadığını bildirdik, öldüklerini teyit ettik" diyen Hagari, "Diğer ailelere de (rehinelerin) akıbetleri ve durumları konusunda elimizdeki doğrulanmış bütün bilgileri aktardık. Tüm rehineleri evlerine kavuşturacak şartları yaratmaya yönelik faaliyetlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Hamas'ın elindeki toplam rehine sayısının 136 olduğunu tahmin ediyor. İsrail daha önce bu rehinelerden yaklaşık 25'inin artık hayatta olmadığı varsayımında bulunuyordu.

Hamas, Kasım ayındaki bir haftalık ateşkes sırasında 240 Filistinli mahkûma karşılık 100'den fazla rehineyi serbest bırakmıştı.

Daniel Hagari Fotoğraf: Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images

Hamas ve beraberindeki Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırılarda, birçoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişi öldürülürken 240 civarında kişi de kaçırılmıştı. İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ve kara operasyonunda ise şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk, en az 27 bin 585 kişi öldürüldü.

Katar dün, Gazze'de yeniden ateşkes sağlanmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çerçeve anlaşmaya Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini açıkladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail'de gerçekleştireceği temaslarda İsrailli yetkililerle Hamas'ın yanıtını ele alacak.

İsrail: İran'ın terör finansmanının belgesi

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin altındaki tünellerde İran'dan Hamas'a yönelik para akışını gösteren kanıtlar bulduğunu öne sürdü.

Ordu sözcüsü Hagari, söz konusu para transferlerini ispatlayan belgelerin, tünelleri inceleyen İsrailli askerlerce bulunduğunu dile getirdi.

Hagari, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'a ve bu örgütün Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar'a yönelik olan para transferlerinin toplamda 150 milyon doları bulduğunu ifade ederek, söz konusu transferlerin 2014 ile 2020 yılları arasında yapıldığını ortaya koyan bu belgelerin, "İran'ın Ortadoğu'ya nasıl terör ihraç ettiğinin yeni bir örneği olduğunu" belirtti. Daniel Hagari ayrıca, "İran'ın ihraç ettiği ve ürettiği terör, küresel bir sorundur" ifadesini kullandı.

DW,dpa / CÖ,ET

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