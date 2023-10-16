İsrail: Gazze'deki rehine sayısı 199

İsrail ordusu, Gazze'de en az 199 kişinin rehin tutulduğunu duyurdu. Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı ise 11'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'deki rehine sayısının en az 199 olduğunu açıkladı.

Açıklamayı yapan ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ya da diğer Filistinli örgütlerce tutulan bu rehinelerin ailelerine haber verildiğini ifade etti.

Hagari, Gazze'de çok sayıda rehine olmasına rağmen İsrail ordusunun "kendi vatandaşlarını tehlikeye atmadan" hava saldırıları düzenleme başarısı gösterdiğini söyledi. Hamas, bazı rehinelerin İsrail saldırılarında öldüğünü iddia etmişti.

İsrail ordusunca açıklanan sayının yabancı rehineleri içerip içermediği bilinmiyor. Sözcü Hagari, rehinelerin kim tarafından tutulduğunu da belirtmedi. Ancak rehinelerin birçoğunun Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas tarafından tutulduğu düşünülüyor.

İsrail'in kara harekâtı hazırlığı

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yüzlerce İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı.

Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Gazze'deki sağlık bakanlığı İsrail'in bu bölgeye yönelik hava saldırılarında şu ana kadar 2 bin 750 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, yaklaşık 9 bin 700 kişinin de yaralandığını belirtti. İsrail ise Hamas saldırıları sonucunda bin 400'ü aşkın vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

11 Filistinli gazeteci öldü

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısı da artıyor.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11 Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sendika, 20 gazetecinin de yaralandığını bildirdi.

DW,AP,dpa,AFP/CÖ,HS

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