İsrail Gazze'deki kara operasyonunu genişletti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu daha da genişletti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari "İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'ndeki ana Hamas cephelerine yönelik kara operasyonunu genişletmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu. Hagari, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas sığınağının olduğu her yere operasyon düzenleyecektir" diye ekledi.

Associated Press'in haberine göre, Gazze'nin güneyini de kuzeyinde olduğu gibi "güçlü" bir şekilde vuracağını duyuran İsrail ordusu, bu bölgenin tahliye edilmesi için çağrıda bulundu. Ardından da bölgeye yönelik yoğun bir bombardıman başladı.

İsrail savaşın ilk günlerinde Gazze'nin kuzeyinde yaşayan sivilleri güneye gitmeleri için uyarmasının ardından yüz binlerce insan bölgenin güneyine kaçmıştı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine yönelik bombardımanını da yoğunlaştırmasının ardından bu bölgedeki Filistinliler artık kaçacak hiçbir yerlerinin kalmadığını belirttti.

İsrail'in vurduğu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden yükselen duman Fotoğraf: Ismael Mohamad/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Gazze'deki Hamas hükümeti ve Filistinli resmi haber ajansı Wafa, İsrail saldırılarında kuzeydeki Kemal Advan Hastanesi'nin girişinin de vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu dün savaşın başından beri yaklaşık 10 bin hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının sözcüsü Eşref el Kudra, "Son birkaç saatte enkaz altından 316 kişi cansız, 664 kişi de yaralı çıkarıldı. Birçok insan da hâlen enkaz altında" dedi.

İsrail ise dün ateşkesin sona ermesinden sonra ilk kez asker kaybettiğini duyurdu. İsrailli iki askerin savaşta öldüğü açıklandı.

İsrail ile Hamas arasında geçen Cuma günü sona eren ateşkesin ardından çatışmalar yeniden başlamıştı. Katar arabuluculuğundaki ateşkes bir hafta sürmüştü. Ateşkes sırasında Hamas kadın ve çocuk rehineleri serbest bırakırken İsrail'de Filistinli mahkûmlar arasındaki kadın ve çocukları salıvermişti.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu. Filistinli sağlık görevlilerin verdiği bilgiye göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 15 bin 500'den fazla kişi öldürüldü.

DW,AFP,AP/CÖ,EC

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