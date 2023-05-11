İsrail Gazze'de İslami Cihad'ın askeri liderini öldürdü

İsrail ordusu tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ne düzenlenen operasyonda Filistin İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın Roket Fırlatma Birimi komutanı Ebu Hasan Ali Gali'nin de aralarında olduğu üç askeri liderin hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gali İslami Cihad'da merkezi bir konumda olmasının yanı sıra İsrail'e yönelik son roket saldırılarından sorumluydu" denildi.

İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan İslami Cihad tarafından yapılan açıklamada Roket Fırlatma Birimi komutanı Ali Gali'nin yaşamını yitirdiği teyit edilirken, "Filistin direnişinin" bombardımana devam edeceği belirtildi.

Filistin basını da üç İslami Cihad liderinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi de, Gali'nin Perşembe sabahı erken saatlerde Gazze'de bir konuta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü haber verdi.

Gali'yi hedef alan operasyon öncesinde İsrail ordusu Filistinli militanların İsrail'e yüzlerde roket attığını açıkladı. Tel Aviv'de de Ağustos ayından bu yana ilk kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail tarafından sert açıklamalar

Operasyonun ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun "militan Filistinli örgütlerin liderliğini yok ettiğini" belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada İsrail "İslami Cihad'a tarihindeki en ağır darbeyi indirdi" dedi.

9 Mayıs'ta da İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad örgütünün lider kadrosundan üç kişi öldürülmüştü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Salı günü ise 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

AFP haber ajansının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Mısır iki taraf arasında "ateşkes" sağlamaya çalışıyor. İslami Cihad ve Filistinli radikal İslamcı örgüt Hamas'a yakın kaynaklar Mısır'ın çabalarını doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İsrailli mevkidaşı Tsachi Hanegbi ile görüştüğünü açıkladı. Sullivan ABD'nin "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini" bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

dpa, AFP/SSB, JD

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