  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bir operasyon daha düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bir operasyon daha düzenlediFotoğraf: Adel Hana/APPhoto/picture alliance
Çatışmalarİsrail

İsrail Gazze'de İslami Cihad'ın askeri liderini öldürdü

1 saat önce

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonda İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları'ndan bir askeri liderin öldürüldüğü bildirildi.

https://p.dw.com/p/4RCft

İsrail ordusu tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ne düzenlenen operasyonda Filistin İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın Roket Fırlatma Birimi komutanı Ebu Hasan Ali Gali'nin de aralarında olduğu üç askeri liderin hedef  alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gali İslami Cihad'da merkezi bir konumda olmasının yanı sıra İsrail'e yönelik son roket saldırılarından sorumluydu" denildi.

İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan İslami Cihad tarafından yapılan açıklamada Roket Fırlatma Birimi komutanı Ali Gali'nin yaşamını yitirdiği teyit edilirken, "Filistin direnişinin" bombardımana devam edeceği belirtildi.

Filistin basını da üç İslami Cihad liderinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi de, Gali'nin Perşembe sabahı erken saatlerde Gazze'de bir konuta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü haber verdi.

Gali'yi hedef alan operasyon öncesinde İsrail ordusu Filistinli militanların İsrail'e yüzlerde roket attığını açıkladı. Tel Aviv'de de Ağustos ayından bu yana ilk kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail tarafından sert açıklamalar

Operasyonun ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun "militan Filistinli örgütlerin liderliğini yok ettiğini" belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada İsrail "İslami Cihad'a tarihindeki en ağır darbeyi indirdi" dedi.

9 Mayıs'ta da İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad örgütünün lider kadrosundan üç kişi öldürülmüştü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Salı günü ise 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

AFP haber ajansının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Mısır iki taraf arasında "ateşkes" sağlamaya çalışıyor. İslami Cihad ve Filistinli radikal İslamcı örgüt Hamas'a yakın kaynaklar Mısır'ın çabalarını doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İsrailli mevkidaşı Tsachi Hanegbi ile görüştüğünü açıkladı. Sullivan ABD'nin "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini" bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

dpa, AFP/SSB, JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ateş Gürpınar: Almanya'da milletvekili, Türkiye'de seçmen

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde

ABD'de 14 Mayıs seçimleri nasıl takip ediliyor?

ABD'de 14 Mayıs seçimleri nasıl takip ediliyor?

Politika1 saat önce
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları

14 Mayıs'ta seçim güvenliği nasıl sağlanacak?

14 Mayıs'ta seçim güvenliği nasıl sağlanacak?

Politika6 saat önce

Avrupa kulislerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu senaryoları

Avrupa kulislerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu senaryoları

Politika17 saat önce
Oy pusulasına uzanan bir el

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

Politika10 Mayıs 2023
Deutsche Welle'nin Berlin'deki binası

Deutsche Welle 70 yaşında

Deutsche Welle 70 yaşında

Basın özgürlüğü10 Mayıs 2023
Namık Keltek oyunu Köln'de kullandı

Yurt dışında seçimlere katılım arttı

Yurt dışında seçimlere katılım arttı

Politika10 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön