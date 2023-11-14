İsrail: Gazze'de Hamas'ın idari binaları ele geçirildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de Hamas’a ait birçok idari binanın ele geçirildiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı, örgüt militanlarının "güneye doğru kaçmaya başladığını" söyledi.

İsrail Ordusu, Gazze'de Hamas’a ait birçok idari binada kontrolü sağladıklarını açıkladı. Ele geçirilen binalar arasında Meclis ve Emniyet binalarının da olduğu ifade edildi. İsrail birliklerinin bir mühendislik fakültesinin kontrolünü de ele geçirdiği belirtilerek, söz konusu fakültenin silahların üretimi ve geliştirilmesi yönelik bir enstitü olarak kullanıldığı ifade edildi.

Gallant: Militanlar güneye doğru kaçıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Pazartesi günü İsrail televizyonunda yaptığı açıklamada, örgütün Gazze’de kontrolü kaybettiğini kaydetti. Bakan, Hamas militanlarının Filistin topraklarının güneyine doğru kaçmaya başladığını, sivillerin de örgütün üslerini yağmaladığını söyledi. Bakan, buna ilişkin bir kanıt sunmazken Hamas'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısına cevaben abluka altındaki Gazze'ye yoğun bir bombardıman ve kara harekatı başlatmıştı. İsrailli yetkililer, Hamas'ın söz konusu saldırısında yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü 240 kadar kişinin de örgüt tarafından rehin alındığını belirtiyor.

Hamas kontrolünde bulunan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde 11 binden fazla kişinin öldüğünü; ölenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu kaydetmişti.

AFP/SÖ,BÖ

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