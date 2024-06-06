İsrail Gazze'de bir okulu vurdu: En az 40 ölü

İsrail'in Nuseyrat mülteci kampında yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı UNRWA'ya ait bir okula düzenlediği hava saldırısında Hamas yetkililerinin verdiği bilgilere göre en az 40 kişi öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampındaki bir okula düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın medya ofisi yöneticisi İsmail el Tavapta ve Gazze Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Hamas yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenlerin 14'ünün çocuk, 9'unun da kadın olduğunu bildirdi. Hamas, İsrail'i "korkunç bir katliam" yapmakla suçladı.

Daha önce Aksa Şehitleri Hastanesi'nden verilen bilgilere göre saldırıda 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Nuseyrat mülteci kampındaki okula yönelik saldırıda 35 ila 45 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak kesin sayısının şu aşama teyit edilemediğini söyledi.

İsrail'in saldırısında en az 37 kişi öldü Fotoğraf: Bashar Taleb/AFP/Getty Images

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada UNRWA'ya bağlı okuldaki Hamas üssüne hassas bir saldırı düzenlendiğini ve "çok sayıda teröristin" öldürüldüğünü belirtti. Binada "Hamas ve İslami Cihad teröristlerinin" faaliyet gösterdiğini ifade eden İsrail ordusu, bu kişilerin 7 Ekim'de İsrail'e yönelik ölümcül saldırıda yer aldığını savundu. Açıklamada, "Teröristler terör kampanyalarını okulun çevresinde yürütüyor ve okulu sığınak olarak kullanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Gazze'de savaşın başlamasından bu yana Deyr el Balah'taki UNRWA'ya ait okulda İsrail'in doğrudan saldırmayacağını ümit eden yerlerinden edilen Filistinliler kalıyordu. İsrail ise Hamas'ı sivillere ait tesislerde faaliyet göstermek ve sivilleri bilerek riske atmak veya koruma kalkanı olarak kullanmakla suçluyor. Hamas ise bu suçlamayı reddediyor.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 190 kişiyi öldürmüş, 250 kişiyi de rehin almıştı. Bu saldırı üzerine İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı savaşta Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar ölen Filistinlilerin sayısı 36 bin 500'ü aştı.

AFP, dpa/JD, EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?