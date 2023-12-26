İsrail Gazze'de 100'den fazla hedefi vurdu

İsrail jetleri Gazze'de 100'den fazla hedefi vurdu. Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Sağlık Bakanlığına göre İsrail saldırılarında en az 52 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının kara birlikleri ile koordineli saldırılarında Gazze'de 100'den fazla hedefi vurduğu bildirildi. IDF vurulan hedefler arasında Hamas tarafından kullanılan tüneller ve askeri tesislerinin olduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de, "İsrail tankı yakınına patlayıcı yerleştirmeye çalışan terör hücresinin de etkisiz hale getirildiğini" bildiren IDF sözcülüğü, kara birliklerinin milislerle çatıştığını, savaş uçaklarının da bu milisleri öldürdüğünü aktardı. İsrail ordusu bir gün önce Han Yunus'ta da Hamas milislerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Gazze Şeridi'ndeki birlikleri ziyareti esnasında, "İsrail'in saldırılarını önümüzdeki günlerde yoğunlaştıracağı" ve "Savaşın sonunun hala çok uzak olduğu" yönündeki açıklamasını müteakip İsrail ordusu Hamas'a saldırılarını artırmıştı.

Hamas'a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarında bugüne dek 20 bin 600'den fazla kişi öldürüldü, 54 bin 500'den fazla kişi de yaralandı.

dpa / SSB,ET

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