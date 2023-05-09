İsrail Gazze'de üç İslami Cihad yöneticisini öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Filistin İslami Cihad örgütünün lider kadrosundan üç kişinin de olduğu öğrenildi. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun da olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda bölgede tanınan bir diş hekiminin de eşiyle birlikte evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, iç istihbarat servisi Şin Bet ile ortak düzenlenen operasyonun İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın üst düzey üç yöneticisini hedef aldığını açıkladı. Operasyona 40 savaş jetinin katıldığı, örgüte ait roket ve tünellerde kullanılan beton üretim atölyelerinin ve askeri mevkilerin de bulunduğu 10 hedefin vurulduğu belirtildi.

Kudüs Tugayları yöneticileri hayatını kaybetti

İslami Cihad lider kadrosundan üç kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kudüs Tugayları Askeri Meclisi Sekreteri Cihad Gannam, Kudüs Tugayları Askeri Meclisi Üyesi ve Gazze Şeridi Kuzey Komutanı Halil el Behtini ve örgütün Batı Şeria'daki askeri faaliyetlerinin askeri lideri Tarık İzzeddin'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP hava saldırısının yerel saat ile gece saat 02.00'de başladığını ve iki saat sürdüğünü geçti. Operasyon sonrasında bir binanın tepesinden alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü.

Filistinli örgütlerden misilleme mesajları

İslami Cihad İsrail'in "tüm arabuluculuk girişimlerini görmezden geldiğini" açıklayarak ölen komutanların "intikamının alınacağını" duyurdu. "Bombardımana bombardımanla, saldırıya saldırıyla karşılık verilecek" diyen İslami Cihad Sözcüsü Tarık Selimi "Bu suç cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım da AFP'ye yaptığı açıklamada "işgalcilerin birlikleri gerginliği tırmandırmanın sorumluluğunu taşımaktadır" diye konuştu. Hamas lideri İsmail Haniye adına yapılan açıklamada da "Düşman suçlarının bedelini ödeyecek" denildi. Açıklamada "Liderlerin suikastı işgale güvenlik kazandırmayacak, direnişi büyütecek" ifadelerine yer verildi.

İran ile yakın ilişkileri olan İslami Cihad, Gazze Şeridi'nde Hamas'tan sonra en güçlü Filistinli örgüt ve bu bölge üzerinden İsrail'e roket saldırılarında bulunuyor. Örgütün üst düzey yöneticilerinden 45 yaşındaki Kadir Adnan geçen hafta 87 gün süren açlık grevinin ardından tutuklu olduğu İsrail'e ait bir cezaevinde hayatını kaybetmişti. Bu durum bölgede gerginliği artırmış, İsrail ile Filistinli örgütler arasında sınır çatışmaları yaşanmıştı. Bir Filistinlinin hayatını kaybettiği çatışmalar sonrasında Mısır'ın arabuluculuğuyla taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti.

ABD, Avrupa Birliği ve İsrail Hamas ve İslami Cihad'ı terör örgütü olarak kabul ediyor.

Türkiye'den tepki

Türkiye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından "Gazze'ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz" denildi.

Reuters, AFP / EC, JD

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