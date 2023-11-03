İsrail Gazze kentini kuşattığını duyurdu

İsrail Ordusu, Hamas'a ait çok sayıda mevziye saldırı düzenlendiğini ve Gazze kentinin tamamen abluka altına alındığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrinin "Hamas terör örgütünün merkezi" olduğunu dile getirdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, "Mücadelenin zirve noktasındayız. Etkileyici başarılar elde ettik ve Gazze kentine girdik, ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Blinken İsrail'de

İsrail'in uluslararası alanda en büyük destekçilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dışişleri bakanı Antony Blinken, bir kez daha İsrail'e gitti. Hamas'ın saldırısı ile başlayan çatışmaların ilk günlerinde İsrail'i ziyaret eden Blinken, bugün gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde Washington'da yaptığı açıklamada, hedeflerinin Gazze'deki sivil halkın yaşadığı zararı en aza indirmek olduğunu belirtti.

Antony Blinken Fotoğraf: Shannon Stapleton/REUTERS

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen sivillerin sayısındaki artış ve bölgede yaşanan gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı nedeniyle uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrıları artıyor. İsrail yönetimi ise, Hamas'ın bilinçli olarak sivil yapılarda gizlendiğini öne sürerek ateşkes taleplerini bir kez daha reddetti. Beyaz Saray bu tavrı destekleyerek, İsrail'in kendini korumasına engel olmayacağını duyurdu.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında şu ana dek en az 9 bin 257 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Yaklaşık 2 milyon 300 kişinin yaşadığı Gazze sahil şeridi, haftalardan bu yana İsrail tarafından yoğun bir bombardımana tabi tutuluyor.

İsrail Hizbullah hedeflerini de vurdu

İsrail Ordusu, Lübnan'daki Hizbullah mevzilerinden düzenlenen saldırılara yanıt olarak Perşembe akşamı Hizbullah'a ait çok sayıda hedefin vurulduğunu duyurdu. Bu arada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail-Hamas savaşına dair bugün yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Uzmanlar, İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın İsrail'e resmen savaş ilan edebileceğini belirtiyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, konuya dair açıklamasında, "İran, temsilcisi aracılığıyla İsrail'i oyalamaya çalışsa da bizim tüm konsantrasyonumuz Hamas'ı yok etmek üzerine" dedi.

Reuters,dpa / ET,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?