İsrail "güvenli bölgeyi" vurdu: 40 ölü

İsrail ordusu "güvenli bölge" ilan ettiği çadır kenti bombaladı, Filistinli yetkililerin verdiği bilgilere göre en az 40 kişi öldü. İsrail ordusunun açıklamasında "Hamas'ın komuta merkezinin" hedef alındığı belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Han Yunus kenti yakınlarındaki El-Mevasi bölgesinde "güvenli alan" ilan ettiği çadır kenti bombaladı. İsrail ordusunun açıklamasında, bölgenin Hamas militanları için "önemli bir üs" olduğu belirtildi.

Filistin makamları saldırıda en az 40 sivilin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı 12'nci aya giren savaş yüzünden evini kaybeden yüzbinlerce kişinin sığındığı çadır kentlere yönelik en ölümcül bombardımanlardan biri oldu.

Haber ajansı Associated Press'in bir kameramanı bombardımanın etkisiyle üç büyük krater açıldığını söyledi, ilk yardım ekiplerinin moloz yığını altında kalanları cep telefonlarının ışığında enkazı çıplak elleriyle kazarak aradıklarını anlattı.

Filistin sivil savunma ekipleri de çadır kente en az dört füze isabet ettiğini, temas noktalarında dokuz metre derinliğinde çukurlar açıldığını aktardı.

İsrail ordusu: Hamas'a ait komuta merkezi hedef alındı

Hamas'a ait "komuta merkezinin" hedef alındığını belirten İsrail ordusu ise sivil kayıpları önlemek için "hassas bombalar" kullandıklarını ve diğer gerekli tedbirleri aldıklarını savundu. Yaşanan sivil ölümlerden "çadırlar, camiler ve okullara saklanan" militanları sorumlu tuttu.

Hamas'tan ise bölgede savaşçı olmadığı açıklaması geldi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısıyla başlayan savaşta 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun yüzde 90'ı birden fazla kez yerinden oldu. Gazze topraklarının yüzde 90'ı İsrail tarafından çatışma bölgesi ilan edilirken, sivillere El-Mevasi gibi az sayıdaki "güvenli" bölgeye gitmeleri söylenmişti.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre savaştan önce kilometrekareye bin 200 kişi düşen El-Mevasi'de şimdi aynı alanda 30 ila 34 bin kişi yaşam mücadelesi veriyor.

AP,Reuters / MUK,JD

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