İsrail El Cezire'yi yasaklamayı planlıyor

İsrail parlamentosu, Pazartesi günü gerçekleşen oylamada İsrail'de ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceği düşünülen yabancı yayın kuruluşların geçici olarak kapatılmasına izin veren yasa tasarısını onayladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, X hesabından "Terör kanalı El Cezire artık İsrail'den yayın yapamayacak. Kanalın faaliyetlerini durdurmak için yeni yasaya uygun şekilde derhal harekete geçmeyi planlıyorum" paylaşımında bulundu.

10'a karşı 70 oyla onaylanan yasa Netanyahu ve güvenlik kabinesine yayın kuruluşlarını 45 gün süreyle kapatabilme yetkisi veriyor.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Krai de El Cezire'yi İsrail'e karşı düşmanlığı teşvik etmekle suçladı. Karai, "Hükümetin basın bürosundan basın kartı olan ve İsrail'de büroları bulunan bir medya kuruluşunun, hele de savaş zamanında, içeriden bize karşı hareket etmesini hoş görmek mümkün değil" dedi.

El Cezire: Cesur haberleri sürdüreceğiz

El Cezire ise yasağı "El Cezire'yi susturmaya yönelik İsrail'in bir dizi sistematik saldırısının bir parçası" ifadeleriyle eleştirdi. El Cezire bölgenin önde gelen gazetecilerden birinin Mayıs 2022'de İsrail baskınını haber yaparken öldürülmesini de bu sistematik saldırının parçası olarak nitelendirdi. Başbakan Netanyahu'nun kurumlarıyla ilgili "boşuna ve utanç verici bir suçlama kampanyası" yürüttüğünü belirten El Cezire, yayınladığı açıklamada savaşla ilgili "cesur" haberler yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

ABD'den eleştiri

İsrail'in bu adımına ABD'den eleştiri geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın özgürlüğünü korumanın kritik önemde olduğunu söyleyerek İsrail parlamentosunun kararıyla ilgili "Eğer doğruysa, endişe verici bir adım olur" sözlerini kullandı.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, yasanın savaşın başlamasından bu yana artan bir eğilim olan otosansür ve basına yönelik düşmanlık ortamına katkıda bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleşen saldırısının ardından savaşın başlamasından bu yana en az 95 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. 1992 yılından beri veri toplayan Komite'ye göre "bu gazeteciler için en ölümcül dönem" oldu.

Gazze bürosunun şefinin oğlu İsrail saldırısında ölmüştü

İsrail ile Katar merkezli El Cezire arasındaki gerilim uzun yıllar öncesine dayanıyor.

Hem İngilizce hem Arapça yayın yapan El Cezire, kendisini "Arap dünyasındaki ilk bağımsız haber kanalı" olarak tanımlıyor.

1996 yılında Doha'da kurulan medya kuruluşunun dünya genelinde 70'ten fazla ofisi 3 bin çalışanı bulunuyor. El Cezire'yi finanse eden Katar'ın aynı zamanda Hamas'la yakın ilişkileri bulunuyor.

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra İsrail ile El Cezire ilişkileri daha da gerildi. El Cezire televizyonunun Gazze bürosunun yöneticisi Dahdouh'un oğlu Ocak ayında İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Dahdouh'un eşi, kızı, oğlu ve bir torununu Ekim ayında yine İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamlarını yitirmişti.

İsrailli yöneticiler uzun zamandır El Cezire'nin yayınlarını eleştiriyor ancak Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki inşaat projelerini finanse etmesi göz önünde bulundurularak herhangi bir hamle yapmıyorlardı. Katar, İsrail'in Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerden bazılarını geri aldığı ateşkes görüşmelerine aracılık etmişti.

AFP/EÇ, JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?